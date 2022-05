Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Złożył je Adam Szłapka

czytaj dalej

Ukraina broni się przed rosyjską inwazją. Stołeczna mołdawska telewizja poinformowała dziś, że na granicy separatystycznego regionu Mołdawii, Naddniestrza, z Ukrainą doszło do wymiany ognia. Stacja przypomniała o serii eksplozji, do których doszło pod koniec kwietnia w tej podporządkowanej Kremlowi enklawie, gdzie stacjonują rosyjscy żołnierze. Wcześniej rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa oceniła dziś, że rosyjskie obozy filtracyjne we wsiach w obwodzie donieckim to prawdziwe obozy koncentracyjne i są w nich sale tortur oparte na modelu wypracowanym przez Niemcy hitlerowskie. Według ukraińskich mediów policja odnalazła pod Kijowem w rejonie wyszogrodzkim ciała dwóch młodych mężczyzn zastrzelonych przez Rosjan w samochodzie i zmiażdżonych czołgiem. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.