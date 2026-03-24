Sędziowie TK czekają na ślubowanie. RPO o "możliwości złożenia skargi na bezczynność" Źródło: TVN24

13 marca Sejm wybrał sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kolejnym krokiem w tej procedurze jest złożenie ślubowania wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Nie jest jednak jasne, czy głowa państwa przyjmie ślubowanie od nowych sędziów. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki sygnalizował już "daleko idące wątpliwości" wobec procedury wyboru sędziów TK przez Sejm. Z kolei koalicja rządząca szykuje plan B w razie odmowy prezydenta.

Według Rzecznika Prawa Obywatelskich prof. Marcina Wiącka "polskie prawo nie przewiduje alternatywnego ślubowania". We wtorek w "Tak jest" w TVN24 podkreślił, że "nabycie statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego następuje w dniu wyboru przez Sejm". - Natomiast ślubowanie przed prezydentem jest warunkiem sprawowania urzędu sędziowskiego - dodał.

RPO o "możliwości złożenia skargi na bezczynność"

Według RPO "wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku jednoznacznie powiedział, że prezydent ma obowiązek odebrania ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego". - Opóźnienie jest możliwe wyłącznie w pewnej ekstraordynaryjnej, nadzwyczajnej sytuacji. Takiej sytuacji w tej chwili nie ma - dodał.

Pytany o możliwe scenariusze w przypadku przedłużającego się opóźnienia ślubowania, prof. Wiącek powiedział: - Jeżeli to opóźnienie będzie przekraczało pewne ramy, to ja uważam, że w państwie prawa należy poszukiwać ścieżki sądowej. Spory rozstrzyga się w państwie prawa ścieżką sądową.

- Jest możliwość złożenia skargi na tak zwaną bezczynność do sądu administracyjnego - wskazał.

RPO o wyroku TSUE: dotyczy sędziów sądów powszechnych

We wtorek ukazało się orzeczenie TSUE, w którym stwierdzono, że udział KRS - ukształtowanej na podstawie przepisów uchwalonych w 2017 roku - w procedurze powołania sędziego nie wystarczy, aby stwierdzić, że sędzia ten nie jest niezawisły.

RPO tłumaczył, dlaczego wyrok ma precedensowy charakter. Jak podkreślił, dotychczasowe kilkanaście wyroków TSUE dotyczyło sędziów Sądu Najwyższego, powołanych przez upolitycznioną KRS. Wtorkowe orzeczenie "dotyczy sędziów sądów powszechnych, czyli sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych".

- Czasami można było usłyszeć takie domniemanie, że jeżeli mamy do czynienia z sędzią powołanym od 2018 roku, to jest to z definicji wadliwe orzeczenie i wadliwy skład sądu (…). Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dzisiaj całkowicie podważyła takie stwierdzenie - tłumaczył prof. Wiącek.

Jak dodał, przed oceną niezawisłości sędziego "należy przyjrzeć się każdej nominacji z osobna". - Aby takiego sędziego "zdyskwalifikować" albo podważyć wydane przez niego orzeczenie, nie wystarczy wskazać, że jest to sędzia powołany na wniosek tak zwanej nowej Krajowej Rady Sądownictwa, ale trzeba zbadać proces powołania. Czy w tym procesie powołania były okoliczności świadczące o na przykład wpływie czynników politycznych na ten proces powołania - mówił.

Opracowała Aleksandra Sapeta