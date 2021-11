Trzech sędziów Sądu Najwyższego pyta Trybunał Konstytucyjny o kwestionowanie uchwał nowej KRS

czytaj dalej

Profesor Krzysztof Simon mówił w "Faktach po Faktach" o rozwoju epidemii COVID-19 w Polsce. - To 15 tysięcy zarejestrowanych zakażeń to jest prawdopodobnie 60 tysięcy realnych - komentował w TVN24 członek Rady Medycznej przy premierze i kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wskazał też trzy elementy, które powinny zaistnieć, by można było rozprawić się z czwartą falą koronawirusa.