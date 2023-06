Sędziowie sądów administracyjnych o "lex Tusk": narusza w sposób rażący konstytucyjne zasady ustrojowe

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, czyli tak zwane lex Tusk. Zapowiedział również skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych o "lex Tusk"

W komunikacie podkreślono, że ustawa "ustanawia nieznany polskiemu porządkowi prawnemu ' organ administracji publicznej ', jak określono w ustawie powoływaną przez Sejm Komisję, będącą tworem politycznym, który ma pełnić funkcje przewidziane dla służb specjalnych, organów ścigania i sądów, co stoi w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego przewidzianą w art. 2 Konstytucji RP".

"Lex Tusk", zdaniem zarządu stowarzyszenia, "wyposaża Komisję w uprawnienia przysługujące sądom powszechnym, polegające na orzeczeniu kary pozbawienia praw publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat, nazwanej 'środkiem zaradczym', co narusza zasady trójpodziału władzy oraz sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, wyrażone w art. 10 i art. 175 ust. 1 Konstytucji RP".

Dodatkowo ustawa "nadaje Komisji uprawnienia kontrolne w stosunku do ostatecznych decyzji administracyjnych, przysługujące sądom administracyjnym". Ponadto "ustanawia możliwość wzruszania przez Komisję ostatecznych decyzji administracyjnych, czym narusza zasadę ochrony zaufania jednostki do państwa".

Podpisany przez prezydenta dokument "przewiduje odpowiedzialność za działania określone jako 'wpływy rosyjskie', będące pojęciem nieostrym i pozwalającym na dowolną interpretację, co pozostaje w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego".

Autorzy oświadczenia zaznaczyli, że "lex Tusk" "przewiduje odpowiedzialność karną, w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat, orzekanego przez Komisję, za bliżej nieokreślone 'wpływy rosyjskie', które nie stanowiły czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, co narusza zasady określoności czynów zabronionych pod groźbą kary oraz zakazu wstecznego działania ustawy wprowadzającej lub zaostrzającej odpowiedzialność karną, wyrażone w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP".

Ustawa "przewiduje bezkarność członków Komisji, jako funkcjonariuszy publicznych, za działalność wchodzącą w zakres sprawowania funkcji w Komisji, co pozostaje w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz zasadą legalizmu".

"Oceny co do oczywistych naruszeń przez ustawę (…) fundamentalnych zasad konstytucyjnych nie zmienia fakt, że od decyzji wydawanych przez Komisję przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. (…) Rozwiązania ww. ustawy uznajemy za szczególnie niebezpieczne dla konstytucyjnego porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy.