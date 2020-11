Sędziowie nowej KRS ubiegają się o stanowiska w NSA

Wśród osób, które chcą zdobyć stanowisko w NSA, jest między innymi troje sędziów nowej Krajowej Rady Sądownictwa. To Maciej Nawacki z Sądu Rejonowego w Olsztynie, Zbigniew Łupina z Sądu Rejonowego w Biłgoraju i Teresa Kurcyusz-Furmanik z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Poza tym w konkursie do NSA - czytamy w "DGP" - stratują osoby "wprost związane z obecną ekipą rządzącą". Rafał Sura, członek Rady Polityki Pieniężnej, a wcześniej członek Trybunału Stanu z rekomendacji PiS.

Według informacji gazety do NSA kandyduje też Waldemar Gontarski. Jest on "adwokatem, który reprezentował rząd PiS przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i brał udział w przygotowywaniu prezydenckich wyborów korespondencyjnych, które ostatecznie się nie odbyły" - czytamy.

"DGP": Nawacki i Łupina bez doświadczenia w sądownictwie administracyjnym

- Zgodnie z konstytucją każdy ma nieograniczony dostęp do służby publicznej. My, jako Rada, nie możemy nikomu zabronić kandydowania - powiedział Mitera w rozmowie z tvn24.pl.

Przed nową KRS trwają obecnie trzy konkursy do NSA. Do obsadzenia jest 17 miejsc, na które zgłosiło się ponad 100 kandydatów. Jak pisze "DGP", o stanowisko w NSA ubiega się też były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, który stracił stanowisko po ujawnieniu przez Onet tak zwanej afery hejterskiej.

Nawacki z zarzutem dyscyplinarnym po podarciu dokumentów

O sędzim Nawackim było głośno na początku tego roku. 7 lutego podarł projekty uchwał sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie. Sędziowie wyrażali w nich sprzeciw przeciwko działaniom dyscyplinarnym podjętym wobec sędziego Pawła Juszczyszyna, który zwrócił się do Kancelarii Sejmu o dostęp do list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.