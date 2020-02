"To nie sędziowie niszczą wymiar sprawiedliwości"

Jest jeden system prawny. Prawo stoi za niezależnymi sądami i niezawisłymi sędziami. Natomiast to, co robią politycy, to jest chaos i trudno to nazwać prawem - ocenił w "Faktach po Faktach" sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya. Sędzia Sądu Najwyższego prof. Krzysztof Rączka powiedział, że oczekiwałby od sędziów, żeby służyli prawu.

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację ustaw sądowych, która m.in. rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik ocenił we wtorek w "Kropce nad i", że to "piękny dzień dla Polski, Polaków, obywateli naszego pięknego kraju". - To jest zwycięstwo demokracji. Nie będzie sędziokracji - mówił.

"To brzmi jak demonstracja siły"

- My, sędziowie, już jesteśmy przyzwyczajeni do rozmaitych określeń. Byliśmy porównywani do sędziów reżimu Vichy, jesteśmy nazywani nadzwyczajną kastą, sędziokracją, prawnictwem. Cóż mogę powiedzieć. Taką mamy kulturę polityczną - powiedział w "Faktach po Faktach" sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya.

- To brzmi jak demonstracja siły, jak prowokacja, jak przejaw arogancji. To po prostu przejaw brutalnej siły. Przecież to nie jest posłużenie się siłą argumentu, tylko argumentem siły - ocenił słowa Wójcika sędzia Sądu Najwyższego prof. Krzysztof Rączka.

Pytany, czy we wtorek zakończył się jakiś etap zmian w polskim sądownictwie, sędzia Rączka powiedział, że "to jeszcze się nie zakończyło, jeszcze ten układ wymaga domknięcia". - Głęboko wierzę jednak, że postawa środowiska sędziowskiego uniemożliwi im to. Że odwaga sędziów, szczególnie tych liniowych, na co dzień orzekających, tych sędziów, którzy najbardziej są narażani na szykany i retorsje władzy, że ich solidarność, ich poczucie odpowiedzialności, ich dzielność doprowadzi jednak do tego, że układu nie uda się domknąć - dodał.

Sędzia Rączka powiedział, że oczekiwałby od sędziów, żeby służyli prawu. - Jak będą służyć prawu (…), to znaczy tyle, że będą się zachowywać przyzwoicie - ocenił.

Sędzia Rączka: oczekiwałbym od sędziów, żeby służyli prawu

"Prawo stoi za niezależnymi sądami i niezawisłymi sędziami"

Sędzia Tuleya oceniając sytuację, w jakiej znalazło się polskie sądownictwo powiedział, że wydaje się, że "jest jeden system prawny". - Prawo stoi za niezależnymi sądami i niezawisłymi sędziami. Natomiast to, co robią politycy to jest chaos i trudno to nazwać prawem - podkreślił.

- Oczywiście nie tylko obywatele mogą się czuć zagubieni, ale podejrzewam, że i część prawników patrzy na to, co się dzieje, z przerażeniem - powiedział Tuleya.

- Mogę tylko apelować, żeby obywatele wierzyli w niezawisłych sędziów, wierzyli w te niezależne sądy. Jestem przekonany, że moi koledzy i koleżanki, którzy rozstrzygają w sprawach, będą to robili zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i własnym sumieniem - dodał.

- Natomiast to nie sędziowie, nie prawnicy niszczą wymiar sprawiedliwości - podkreślił.

