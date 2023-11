"Uchwały gotowe", pensje sędziów dublerów do zwrotu? "Prawo jest przygotowane na takie sytuacje"

Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, przekazał, że gotowe są już uchwały unieważniające wybór sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego oraz stwierdzające wadliwość obsadzenia Krajowej Rady Sądownictwa. - Dla mnie najważniejsze jest, by uchwały mogły być szybko wykonane, więc wolałbym, by w Ministerstwie Sprawiedliwości i w kancelarii premiera byli nowy minister i nowy premier - zaznaczył. Odniósł się też do ewentualnej konieczności zwrotu pieniędzy zarobionych w TK przez sędziów dublerów.

Borys Budka pytany o to, czy podczas kolejnego posiedzenia Sejmu 21 listopada przyjęte zostaną uchwały unieważniające wybór sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, odparł, że zależy to od zaproponowanego przez marszałka Sejmu, Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów porządku obrad.

- Uchwały są gotowe, ale oprócz podejmowania takich deklaracji jest jeszcze element wykonania pewnych rzeczy. Dla mnie najważniejsze jest, by uchwały mogły być szybko wykonane, więc wolałbym, by w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów byli nowy premier i nowy minister - wyjaśnił.

Pytany o doniesienia "Pulsu Biznesu" dotyczące ewentualnej konieczności zwrotu pensji pobieranych dotychczas przez tych sędziów, Budka odparł, że jest zwolennikiem egzekwowania prawa. - Jeżeli ktoś nienależnie pobiera jakieś świadczenia, to powinien je zwrócić. Nie mówimy wyłącznie o sędziach "dublerach", ale i wszystkim, co dzieje się w rządowych mediach i spółkach Skarbu Państwa. Zawierane są tam umowy mające zagwarantować bardzo wysokie odprawy, zakazy konkurencji. Polskie prawo jest przygotowane na takie sytuacje - zapewnił Budka.

Budka o Ziobrze: zarzut niedopełnienia obowiązków może się bardzo szybko zmaterializować

Pytany o to, czy nowy rząd będzie dążył do pociągnięcia Ziobry do odpowiedzialności za polityczne sterowanie prokuraturą, odpowiedział: - Oczywistym jest, że kwestie stawiania przed Trybunałem Stanu i politycznej odpowiedzialności to jedno, ale druga rzecz to chociażby Fundusz Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że raport NIK jest dla Ziobry druzgocący.