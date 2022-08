Sędzie z warszawskiej apelacji przeniesione. "Nie mam wątpliwości, że to jest działanie represyjne"

Dwie sędzie Sądu Apelacyjnego w Warszawie zostały przeniesione do innego wydziału. "Sprzeciw wobec tej bezprecedensowej decyzji" wyraziło w oświadczeniu ponad stu sędziów, między innymi z SA i Sądu Najwyższego. Oceniono, że to "przejaw represji za działalność orzeczniczą". Sprawę komentowali także goście "Tak jest". Mecenas Michał Wawrykiewicz podkreślał, że oświadczenie wskazuje na "podobieństwa z czasem reżimu komunistycznego". Sędzia Beata Morawiec zwóciła zaś uwagę, że "to nie jest metoda stosowana jedynie przez władze Sądu Apelacyjnego w Warszawie". - To jest sposób na mobbing i szykany dla wszystkich sędziów - dodała.

Decyzja "godzi w interes sądu" i "interesy uczestników postępowań karnych"

Dwie sędzie SA w Warszawie przeniesione. "Przejaw represji za działalność orzeczniczą

Wawrykiewicz: to jest represja za to, że stosują standardy konwencyjne, konstytucyjne czy traktatowe

- Nie mam wątpliwości, że to jest działanie represyjne. Tym bardziej, że w tym samym czasie pan Radzik poszukuje sędziów w całej Polsce w sądach apelacyjnych, aby mogli być delegowani do Warszawy, ponieważ brakuje etatów - mówił Wawrykiewicz. I dodawał: - Kiedy poszukuje się sędziów do tego wydziału karnego, a jednocześnie ogromnie doświadczone dwie sędzie (...) przenosi do wydziału pracy, to jest wprost represja za to, że stosują standardy konwencyjne, konstytucyjne czy traktatowe wprost w swoich orzeczeniach. To się nie podoba panu Radzikowi, to się nie podoba panu (prezesowi SA w Warszawie, rzecznikowi sędziów sądów powszechnych, Piotrowi - red.) Schabowi.