Sędzia Wróbel: mamy już autorytaryzm, ma nowoczesną postać i twarz

Nie mam wątpliwości, że zmieniliśmy już ustrój - oświadczył w "Jeden na jeden" sędzia Włodzimierz Wróbel. W programie mówił o prokuraturze, która chce postawić mu zarzuty "nieumyślnego niedopełnienia obowiązku rozstrzygania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna odroczyła w czwartek bezterminowo dalsze rozpatrywanie wniosku o uchylenie immunitetu sędziemu izby karnej SN Włodzimierzowi Wróblowi. Rozprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Prokuratura Krajowa chce postawić Wróblowi, podobnie jak dwóm innym sędziom SN, zarzuty "nieumyślnego niedopełnienia obowiązku rozstrzygania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami". Sam Wróbel nie pojawił się w czwartek w Sądzie Najwyższym.

W piątkowym "Jeden na jeden" przyznał, że "do głowy mu nie przyszło", że zamiast niego przed Sąd przyjdą inne osoby ze środowiska prawniczego, czy obywatele. - Rozumiem ich motywy, dziękuję im za to - powiedział. - W tej sprawie nie chodzi o mnie, ale o przekroczenie kolejnej granicy - ocenił. Wróbel pytany o obecność przed SN Adama Strzembosza odparł, że był tym faktem poruszony. - Jego postawa jest konsekwentna. On pojawia się w wielu miejscach, w których trzeba być obecnym i protestować - zauważył. - Nie tylko on był obecny Była też profesor (Ewa) Łętowska, (Andrzej) Rzepliński, (Mirosław) Wyrzykowski - wspomniał.

Wróbel: w każdym momencie możemy jakoś zderzyć się z władzą

Sędzia oznajmił, że jego zdaniem w Polsce "mamy już autorytaryzm". - On ma nowoczesną twarz i postać. On nie oznacza czołgów na ulicach, czy koksowników. Nie oznacza spektakularnych działań władzy. On jest wówczas, gdy władza polityczna nie jest już kontrolowana przez prawo, kiedy mówi, że wyroki nie obowiązują i kiedy do obywatela stosuje się inne zasady niż wobec przedstawiciela władzy - opisał. - To się w Polsce już dzieje. Nie mam wątpliwości, że zmieniliśmy już ustrój - podsumował.

Wróbel wskazał, że to, czym powinniśmy się przejmować, to "zmiany mechanizmów społecznych": - To są zmiany, które zachodzą w systemie prawa. Nam się wydaje, że system prawa to coś odległego, abstrakcyjnego. A to jest coś, co codziennie spotyka nas na ulicach. W każdym momencie możemy jakoś zderzyć się z władzą, niekoniecznie prowadząc samochód cinquecento.

W przypadku takiego zderzenia - jak mówił - "trzeba nam organu, który od tej władzy nie jest uzależniony i który nie jest z nią powiązany siecią kontaktów towarzyskich czy rodzinnych".

- Wiem, że w Polsce proces budowania niezależnych sądów był bardzo długi i nie do końca satysfakcjonujący. Często reformy sądownictwa dokonywano pod hasłami, że ludzie nie są zadowoleni i pewnie mieli wiele w tym racji. Tylko że nie da się zbudować niezależnego sądownictwa w ten sposób, że sądy zamienia się w quasikomitety partyjne - skomentował.

W dniu posiedzenia Izby Dyscyplinarnej pojawiło się stanowisko Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Ewgeniego Tanczewa dotyczące polskiego systemu dyscyplinowania sędziów. Jego zdaniem TSUE "powinien orzec, że polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem Unii".

Autor:akw\mtom

Źródło: TVN24