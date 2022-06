Sędzia Waldemar Żurek: To nie jest moja sprawa. To sprawa milionów obywateli

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Polska naruszyła prawo do rzetelnego procesu oraz wolność wyrażania opinii krakowskiego sędziego Waldemara Żurka.

Żurek: ten wyrok ma dla mnie słodko-gorzki smak

W "Faktach po Faktach" w TVN24 sędzia Żurek powiedział, że wyrok ETPCz ma dla niego "słodko-gorzki smak". - Z jednej strony cieszę się, że pokazaliśmy, że mamy rację, że praworządność jest ważna dla obywatela. Ale z drugiej strony musiałem wystąpić przeciwko własnemu państwu i to budzi gorzki smak - wyjaśniał sędzia Żurek.

- To sytuacja bez precedensu, kiedy sędzia RP musi występować przeciwko własnemu państwu do sądu europejskiego wskazując, że to państwo regularnie narusza konwencję (praw człowieka - red.) - podkreślił.