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Sędzia Trybunału Konstytucyjnego zawiadamia o przestępstwie. "Nieznani sprawcy"

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Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego leciały iskry, dosłownie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
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Do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie sędzi Trybunału Konstytucyjnego Magdaleny Bentkowskiej w sprawie popełnienia przestępstwa polegającego na celowym zniszczeniu bramy wjazdowej do Trybunału - dowiedział się Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+. Sędzia informuje, że 30 października 2026 roku dokonali tego nieznani jej sprawcy. 

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w przekazanym w poniedziałek zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa wskazała, że zniszczenie bramy wjazdowej od al. Szucha 12 miało charakter umyślny, a szkoda jest znaczna. W zawiadomieniu podała, że sprawcy przecięli łańcuch założony na bramę, wyłamali zawiasy i ogranicznik oraz zniszczyli nowe siłowniki. 

W piśmie sędzia zwraca uwagę, że przed wydarzeniem brama była w pełni sprawna technicznie i nie posiadała uszkodzeń. W zawiadomieniu czytamy, że przebieg zdarzenia oraz wizerunek sprawców prawdopodobnie zostały zarejestrowane przez system monitoringu Trybunału Konstytucyjnego i przez uczestników wydarzenia, którzy nagraniami dzielili się w mediach społecznościowych. 

Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Niszczenie bramy relacjonowała też Telewizja Republika, przedstawiając to w całkowicie opaczny sposób. Kamera uwieczniła przecinanie łańcucha m.in. przez posła PiS Mariusza Goska, opatrując transmisję paskiem "Mariusz Gosek przecina łańcuchy niewoli Tuska". Forsujących zabezpieczenia było więcej. 

Kulisy tej sytuacji w programie "W kuluarach" opisywał dziennikarz TVN24+ Marcin Złotkowski, który widział to zdarzenie z bliska. - Był taki moment, kiedy Bogdan Święczkowski, który pojawił się na miejscu, próbował za wszelką cenę wejść na teren Trybunału Konstytucyjnego i naprawdę w pierwszej chwili, gdy to usłyszałem, myślałem, że się przesłyszałem, bo on zapytał: "czy jest ślusarz?" - relacjonował dziennikarz. 

OGLĄDAJ: Pytanie o ślusarza, zaproszenie prezesa i "tajemniczy" asystent prezydenta
pc
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Źródło: TVN24+
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyProkuratura
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