Polska Sędzia Trybunału Konstytucyjnego zawiadamia o przestępstwie. "Nieznani sprawcy" Patryk Michalski |

Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego leciały iskry, dosłownie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w przekazanym w poniedziałek zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa wskazała, że zniszczenie bramy wjazdowej od al. Szucha 12 miało charakter umyślny, a szkoda jest znaczna. W zawiadomieniu podała, że sprawcy przecięli łańcuch założony na bramę, wyłamali zawiasy i ogranicznik oraz zniszczyli nowe siłowniki.

W piśmie sędzia zwraca uwagę, że przed wydarzeniem brama była w pełni sprawna technicznie i nie posiadała uszkodzeń. W zawiadomieniu czytamy, że przebieg zdarzenia oraz wizerunek sprawców prawdopodobnie zostały zarejestrowane przez system monitoringu Trybunału Konstytucyjnego i przez uczestników wydarzenia, którzy nagraniami dzielili się w mediach społecznościowych.

Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Niszczenie bramy relacjonowała też Telewizja Republika, przedstawiając to w całkowicie opaczny sposób. Kamera uwieczniła przecinanie łańcucha m.in. przez posła PiS Mariusza Goska, opatrując transmisję paskiem "Mariusz Gosek przecina łańcuchy niewoli Tuska". Forsujących zabezpieczenia było więcej.

Kulisy tej sytuacji w programie "W kuluarach" opisywał dziennikarz TVN24+ Marcin Złotkowski, który widział to zdarzenie z bliska. - Był taki moment, kiedy Bogdan Święczkowski, który pojawił się na miejscu, próbował za wszelką cenę wejść na teren Trybunału Konstytucyjnego i naprawdę w pierwszej chwili, gdy to usłyszałem, myślałem, że się przesłyszałem, bo on zapytał: "czy jest ślusarz?" - relacjonował dziennikarz.

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