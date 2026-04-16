Polska

Markiewicz zrzekł się urzędu sędziego, "żeby nie było wątpliwości"

Ślubowanie sędziego TK Krystiana Markiewicza w Sejmie
Źródło: TVN24
Jeden z wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz zrzekł się pełnionej wcześniej funkcji sędziego w katowickim Sądzie Okręgowym. Jak zaznacza, zrobił to, "żeby nie było najmniejszych wątpliwości". Markiewicz jest jednym z czterech sędziów niedopuszczonych do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Markiewicz został zapytany w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia, czy zrzekł się stanowiska sędziego w sądzie powszechnym. - Tak, zrzekłem się urzędu sędziego sądu powszechnego, Sądu Okręgowego w Katowicach - powiedział.

Jak podkreślił Markiewicz, zrobił to, "żeby nie było najmniejszych wątpliwości, żeby to wszystko było w 100 procentach czyste".

W ubiegłym tygodniu Markiewicz informował, że zrezygnował również z funkcji przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury oraz z członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Korwin-Piotrowska: doszło do dorozumianego wygaśnięcia

Inna z sędziów wybranych do TK, która również nie została dopuszczona do pracy - sprawująca dotychczas funkcję w sądzie powszechnym - Anna Korwin-Piotrowska przekazała we wtorek w piśmie do szefa MS, że nie planuje zrzec się urzędu. Jej zdaniem doszło bowiem do "dorozumianego wygaśnięcia" tego stanowiska, wraz ze "skutecznym objęciem" przez nią urzędu sędziego TK.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje z nich złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele kancelarii prezydenta twierdzili, że we wnioskach pozostałej czwórki są "poważne uchybienia proceduralne i konstytucyjne". Co więcej, KPRP uznaje stan osobowy z 11 sędziami jako zgodny z prawem. Według konstytucji, skład TK to 15 sędziów.

"Podlegamy wyłącznie konstytucji". Sędziowie złożyli ślubowanie i pojechali do TK
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Podlegamy wyłącznie konstytucji". Sędziowie złożyli ślubowanie i pojechali do TK

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to wobec prezydenta. Ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta.

Dwoje sędziów, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, tego samego dnia objęło urzędy w TK. Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta". Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów, złożyli pismo do prezesa TK go z wnioskiem o umożliwienie wykonywania im obowiązków służbowych.

"Przestępstwo polegające na pomocnictwie prezydentowi". Żurek podjął decyzję
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Przestępstwo polegające na pomocnictwie prezydentowi". Żurek podjął decyzję

Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w poniedziałek, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy - jak powiedział - doradzali prezydentowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK.

OGLĄDAJ: Sędziowie pójdą do sądu pracy? Markiewicz: wszystkie karty są na stole
Krystian Markiewicz

Sędziowie pójdą do sądu pracy? Markiewicz: wszystkie karty są na stole

Krystian Markiewicz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Czytaj także:
Pilne
Najnowsze dane o inflacji bazowej
BIZNES
40-latek został zatrzymany
Liczyli się tym, że może użyć broni. Ściągnęli kontrterrorystów
WARSZAWA
WARSZAWA PROTEST PRZED MINISTERSTWEM ZDROWIA
Szpitale powiatowe mówią: dość. I ogłaszają protest w całej Polsce
Zdrowie
shutterstock_1151398151
Skuteczny lek na raka trzustki? Zaskakujące wyniki
Zdrowie
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
Znany syndyk zatrzymany
Robert Zieliński
Prowadzi zakład od prawie 40 lat
Miał zapłacić dwa miliony kary. Urząd umorzył sprawę
Białystok
imageTitle
Kłótnia w Realu. "Właśnie dlatego przegrali"
EUROSPORT
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant ujęty przez "łowców pedofilów". Nowe informacje z prokuratury
Kraków
Adam Andruszkiewicz powołanie Rady Nowych Mediow 2026 04.15
"To nie wygląda dobrze". Poruszenie po decyzji prezydenta
Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
W części kraju zrobi się nieprzyjemnie i niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW
METEO
77-latek wjechał pod pociąg
Lekkim czterokołowcem wjechał przed pociąg. 77-latek nie żyje
Lublin
Blok przy ul. Centralnej 73b
Nad niskim budynkiem powstało pięć kolejnych pięter. Rozbiórka po 17 latach
Kraków
Auto wjechało do pasażu we Wrocławiu
Wjechała autem do pasażu handlowego. Policja o szpilkach
Wrocław
Firma
Podwyżki dla pracowników w tylko w co czwartej firmie
BIZNES
"Spotkanie Zełenskiego z Epsteinem"? To żaden dowód
"Ujawnione nagrania z monitoringu". Powiązali Zełenskiego z Epsteinem
Zuzanna Karczewska
Anthropic AI
"Uważnie monitorujemy rozwój sytuacji". Nowy model AI pod lupą regulatorów
BIZNES
Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński
Ostrzeżenia prezesa i reakcje posłów na plan Morawieckiego
Negocjacje w Islamabadzie
Rozmowy USA z Iranem wciąż pod znakiem zapytania
BIZNES
Donald Trump
"Wstydzę się, że on to zrobił". Narasta oburzenie wśród zwolenników Trumpa
Świat
Maciej Binkowski
Ruch Narodowy ma przedstawiciela w Radzie Warszawy. Odszedł z PiS
WARSZAWA
Pobicie na stacji benzynowej
49-latek pobity na stacji paliw. Zarzuty dla policjantów
Katowice
Nie wiadomo, dlaczego kierowca stracił panowanie nad autem
Wjechał porsche w trzy auta i słup
Poznań
WOT
"Niezwłoczna" decyzja w sprawie żołnierza WOT
Wyrok sądu dla Przemysława K. oskarżonego o uprowadzenie 11-latki
11-letnia Wiktoria zniknęła, odnaleziono ją mieszkaniu 41-latka. Wyrok
Szczecin
hemofilia shutterstock_2444287469
Hemofilia u dzieci i dorosłych. Winne są nie tylko geny
Anna Bielecka
Kim są agenci ICE? (Zdjęcie ilustracyjne)
Coraz więcej zgonów w aresztach ICE. Agencja ogranicza informacje
Świat
Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Nie zrobiła fact-checkingu". Spór w koalicji
Minister Norwegii zapowiada działania po publikacji nt. naruszania przez Equinor praw pracowniczych, w tym Polaków
Rekordowe przychody z ropy. Pierwszy taki miesiąc
BIZNES
Rzucił butelką z łatwopalną cieczą w radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwany nastolatek odezwał się do rodziny
Poznań
Antycyklon nad Europą w czwartek, 16 kwietnia
Antycyklon utworzy blokadę nad Polską. Kiedy zostanie sforsowana
METEO

