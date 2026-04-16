Polska Markiewicz zrzekł się urzędu sędziego, "żeby nie było wątpliwości"

Ślubowanie sędziego TK Krystiana Markiewicza w Sejmie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Markiewicz został zapytany w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia, czy zrzekł się stanowiska sędziego w sądzie powszechnym. - Tak, zrzekłem się urzędu sędziego sądu powszechnego, Sądu Okręgowego w Katowicach - powiedział.

Krystian Markiewicz Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Jak podkreślił Markiewicz, zrobił to, "żeby nie było najmniejszych wątpliwości, żeby to wszystko było w 100 procentach czyste".

W ubiegłym tygodniu Markiewicz informował, że zrezygnował również z funkcji przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury oraz z członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Korwin-Piotrowska: doszło do dorozumianego wygaśnięcia

Inna z sędziów wybranych do TK, która również nie została dopuszczona do pracy - sprawująca dotychczas funkcję w sądzie powszechnym - Anna Korwin-Piotrowska przekazała we wtorek w piśmie do szefa MS, że nie planuje zrzec się urzędu. Jej zdaniem doszło bowiem do "dorozumianego wygaśnięcia" tego stanowiska, wraz ze "skutecznym objęciem" przez nią urzędu sędziego TK.

Krystian Markiewicz i Anna Korwin-Piotrowska Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Spór o Trybunał Konstytucyjny

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje z nich złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele kancelarii prezydenta twierdzili, że we wnioskach pozostałej czwórki są "poważne uchybienia proceduralne i konstytucyjne". Co więcej, KPRP uznaje stan osobowy z 11 sędziami jako zgodny z prawem. Według konstytucji, skład TK to 15 sędziów.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to wobec prezydenta. Ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta.

Dwoje sędziów, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, tego samego dnia objęło urzędy w TK. Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta". Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów, złożyli pismo do prezesa TK go z wnioskiem o umożliwienie wykonywania im obowiązków służbowych.

Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w poniedziałek, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy - jak powiedział - doradzali prezydentowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK.

