Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego o Bogdanie Święczkowskim: ma taki zwyczaj

|
Bogdan Święczkowski
Korwin-Piotrowska: Święczkowski nie chciał wpuścić nas do holu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Bogdan Święczkowski nie chciał nas wpuścić do holu na pierwszym piętrze - powiedziała w "Tak jest" w TVN24 Anna Korwin-Piotrowska. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego opisała to, co w środę działo się w instytucji. Zdradziła też, jaki "zwyczaj" ma prezes Trybunału.

Anna Korwin-Piotrowska komentowała środowe zamieszanie w Trybunale Konstytucyjnym. Prezes TK Bogdan Święczkowski blokował wejście do pokoi sędziowskich i wypchnął z korytarza sędziego Macieja Berka, który wcześniej złożył ślubowanie w Sejmie.

Sędzia powiedziała, że była "częściowo" świadkiem tych wydarzeń. - Zanim nie wpuścił pana sędziego Berka już do tak zwanego korytarza, który wedle pana Święczkowskiego jest tylko specjalnym miejscem dla niezwyczajnych ludzi, to byłam też świadkiem, jak pan Święczkowski nie chciał nas w ogóle wpuścić do holu na pierwszym piętrze, kiedy wchodziliśmy po schodach - mówiła.

- Powiedział, że nas tam nie zapraszał, że zaprasza tylko pana Berka i nie życzy sobie, żebyśmy tam wchodzili - opisała. - Ale jakoś nie posłuchaliśmy i weszliśmy do holu - dodała sędzia.

Sędzia TK o Bogdanie Święczkowskim: ma taki zwyczaj

Korwin-Piotrowska relacjonowała, że później prezes TK "wyraził pretensję, że szef SOP-u nie uprzedził pana Święczkowskiego o tej wizycie". - Pan Święczkowski ma taki zwyczaj, że wszystkich gości najpierw wita w ten sposób, że ma pretensje, że coś się nie wydarzyło. Kiedy przyszli prezesi Trybunału Konstytucyjnego w maju, to również udzielił im reprymendy, że zasady savoir-vivre - cytuję - wymagają, żeby o takiej wizycie uprzedzić - opisała.

Mówiła, że następnie sędziowie weszli na górę. - Chwilkę trwały te właśnie reprymendy. Pan sędzia Berek zadał pytanie, czy to już wszystkie kwestie porządkowe, jakie pan prezes chce wygłosić, jeśli tak - powiedział - to może przejdźmy do rozmowy. No i pan Święczkowski udał się za panem sędzią Berkiem do pokoju, w którym rozmawiali - relacjonowała.

Bogdan Święczkowski i Maciej Berek w TK
Źródło: TVN24

Sędziowie - według relacji Korwin-Piotrowskiej - oczekiwali na Berka z zamiarem odwiedzin "części sędziowsko-sekretarskiej". - Kiedy sędzia Berek wyszedł, postanowiliśmy tam się udać i ja kątem oka widziałam albo usłyszałam z tyłu, że wychodzi pan Święczkowski, który protestował, że to jest zamknięte pomieszczenie, że bez jego zgody nie wolno się tam dostać - powiedziała.

Korwin-Piotrowska opisała, że sędzia Sławomir Patyra zdążył otworzyć przejście do korytarza i razem tam weszli, po czym drzwi się zamknęły. - W związku z tym wprost nie byłam świadkiem tych wydarzeń, które miały miejsce, czyli tarasowania drzwi panu sędziemu Berkowi przez pana Święczkowskiego - wyjaśniła.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska została wybrana przez Sejm w marcu wraz z pięciorgiem innych sędziów. Do tej pory z sześciorga sędziów tylko dwoje zostało zaproszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia ślubowania - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Pozostali sędziowie ślubowali w Sejmie i nie są dopuszczani do orzekania przez Bogdana Święczkowskiego.

We wtorek Komisja Wenecka opublikowała opinię w sprawie ślubowania sędziów. Jej zdaniem prezydent powinien niezwłocznie odbierać ślubowania.

W sytuacji, gdy prezydent opóźnia lub odmawia przyjęcia ślubowania, zdaniem Komisji Weneckiej należy umożliwić osobom wybranym przez Sejm złożenie ślubowania w inny sposób. Zaznaczono, że w takiej sytuacji należy "zachować istotne elementy", w tym złożenie ślubowania "w określonej formie, należytego sprawdzenia jego wykonania oraz skierowania go do Prezydenta i przekazania mu".

OGLĄDAJ: "Święczkowski ma przekonanie, że musi oczekiwać na dyspozycje od prezydenta"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyMaciej BerekBogdan Święczkowski
Czytaj także:
Sprawa 8‑latka z Łącznej. Jest śledztwo prokuratury, szkoła reaguje (zdjęcie ilustracyjne)
Odprawa w sprawie bezpieczeństwa w szkołach
Polska
Uroczystość ku pamięci Ramiego
Chłopiec zaginął podczas burzy. Po 10 dniach znaleźli jego ciało
METEO
szkoła nauczyciel klasa shutterstock_207423946
Nauczyciel zajrzy do plecaka ucznia? Radni żądają zmian po atakach
WARSZAWA
imageTitle
Bezradny Lech. Niemcy zabawili się w Poznaniu
EUROSPORT
Bogdan Święczkowski
"Mówią zrób i robi". Czarzasty o Święczkowskim
Polska
Polskie myśliwce
Alert RCB dla Lubelszczyzny odwołany
Polska
Chip
Podpisali oświadczenie. Rozwój europejskiej AI
BIZNES
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Kolejna pożyczka z SAFE? Wiceszefowa MON: trwa dyskusja
Polska
Mgła, zimno, noc
Alarmy IMGW w dziewięciu województwach
METEO
W wypadku zginęły dwie osoby
Traktor spadł z wału. Są ofiary śmiertelne
Kujawsko-Pomorskie
Turyści na plaży nad Bałtykiem w Międzyzdrojach w drugim dniu długiego listopadowego weekendu
Podwyżka opłaty miejscowej. Turyści zapłacą więcej w przyszłym roku
BIZNES
Trwają czynności prokuratury i policji w zoo w Łącznej
Decyzja sądu w sprawie aresztu dla właściciela zoo w Łącznej
Wrocław
imageTitle
Groźny wypadek i fatalna diagnoza. Koszmar norweskiej gwiazdy
EUROSPORT
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
Zmiany w rencie wdowiej. Jest zielone światło
BIZNES
Cezary Kulesza
Śledztwo w sprawie PZPN przeniesione do Szczecina
Artur Warcholiński
Stara Kornica
Zaatakował nożem wójt gminy. Nowe informacje z prokuratury
WARSZAWA
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski
Spotkanie Tuska i Zełenskiego. To "nie będzie do zaakceptowania dla Europy"
Świat
Lodowiec Thwaitesa
Lodowiec Zagłady traci lód szybciej, niż sądzono
METEO
roboty praca
Chiński startup pozyskał miliard juanów. Rozwija AI do szkolenia robotów
BIZNES
Mężczyzna został wypchnięty z okna hotelu w Słupsku (wideo archiwalne)
"Został wypchnięty przez okno z przywiązanym do szyi telewizorem"
Trójmiasto
statki, zatoka perska
Sytuacja gorsza, niż ujawniano. Państwa Zatoki Perskiej ukrywały skalę zniszczeń
BIZNES
Anhtropic Claude AI
Tyle zarabia Anthropic. Firma ujawniła wyniki
BIZNES
Bójka kierowców na skrzyżowaniu w Warszawie
Furia kierowcy na skrzyżowaniu. Szuka go policja
WARSZAWA
Bateria Patriot
Ukraina miała wyczerpać wszystkie zapasy. Nie przechwyciła prawie żadnej rakiety
Świat
Karol Nawrocki
"Strajk włoski". Prezydent "szuka kolejnych pretekstów"
Polska
Megnan i Harry przybywają do Community Recording Studio w Nottingham
Księżna Meghan pojawiła się publicznie. "Dobrze jest wrócić"
Świat
social media blokada telefon shutterstock_2779142069
"Koniec wolności słowa" kontra "ochrona dzieci". Czym jest ustawa o blokowaniu treści
Michał Istel
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Czy czeka nas poprawa pogody?
METEO
Nidal Hasan
Trump podjął decyzję w sprawie transmisji z rozstrzelania
Świat
Polana Jakubów w Kampinoskim Parku Narodowym
Wyrywają rośliny, niszczą infrastrukturę. Kampinos apeluje
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica