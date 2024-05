W środę o godzinie 11 rozpocznie się posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych zwołane przez premiera Donalda Tuska. Tematem rozmów będą "domniemane wpływy rosyjskie i białoruskie w polskim aparacie władzy w poprzednich latach".

Donald Tusk poinformował we wtorek o zwołaniu na środę posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. "Tematem domniemane wpływy rosyjskie i białoruskie w polskim aparacie władzy w poprzednich latach" - zapowiedział.

Kolegium do Spraw Służb Specjalnych to działający przy Radzie Ministrów organ opiniodawczo-doradczy, zajmujący się działaniem służb takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Sędzia Szmydt wystąpił o azyl na Białorusi

W poniedziałek państwowa propagandowa agencja informacyjna BiełTA opublikowała relację z konferencji prasowej, na której Tomasz Szmydt, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, poinformował, że zwraca się do białoruskich władz o azyl.

Tuż po tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła czynności kontrolne w celu zweryfikowania zakresu informacji niejawnych, do których w związku ze sprawowaną funkcją i prowadzonymi sprawami miał dostęp Szmydt jako sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Prokuratura Krajowa prowadzi zaś czynności sprawdzające "w kierunku" szpiegostwa.

Tusk o Szmydcie: nie mamy do czynienia z jakimś jednorazowym wyczynem

Tusk, rozpoczynając wtorkowe wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów w Katowicach, nawiązał do sprawy sędziego Szmydta.

Jak powiedział, "musimy mieć świadomość, że służby, w tym przypadku białoruskie, pracowały z osobą, która miała dostęp bezpośredni do ministra sprawiedliwości, która była odpowiedzialna za niszczenie systemu sędziowskiego w Polsce, która miała dostęp do różnych niejawnych dokumentów, do których żaden wywiad nie powinien mieć za żadne skarby dostępu".