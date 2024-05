Politycy w "Kropce nad i" rozmawiali o sprawie sędziego Tomasza Szmydta, który uciekł na Białoruś i zawnioskował o azyl. - To są sprawy, które muszą zostać do szpiku wyjaśnione. Złożymy wniosek o nadzwyczajne posiedzenie sejmowej komisji do spraw służb specjalnych - poinformował poseł PiS Piotr Kaleta. Dariusz Joński z KO stwierdził, że "mamy do czynienia niewątpliwie ze zdrajcą i szpiegiem".