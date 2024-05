"Ma ogromną wiedzę o pierwszej barierze ochronnej naszego państwa". Teraz "zdradził Polskę"

Marek Biernacki, szef sejmowej komisji do spraw służb specjalnych, stwierdził, że sędzia Tomasz Szmydt, który uciekł na Białoruś, "z pewnością ma ogromną wiedzę związaną z dostępem do informacji niejawnych". - Oczywiste jest, że sprzedaje ją teraz naszym wrogom - dodał.

Marek Biernacki, polityk PSL, stwierdził, że Szmydt "zdradził Polskę i trzeba to wyjaśnić". Kluczowym elementem - dodał - jest ustalenie tego, jaką wiedzą dysponował. - Z pewnością ma ogromną wiedzę związaną z dostępem do informacji niejawnych, czyli pierwszej bariery ochronnej naszego państwa. Oczywiste jest, że sprzedaje ją teraz naszym wrogom - powiedział.

Biernacki wskazywał, że sędzia Szmydt prowadził sprawy, które były objęte klauzulami tajności. - To mnie dziwi, bo po upublicznieniu afery hejterskiej to absolutnie nie powinno mieć miejsca - ocenił.

Pytany, czy zdrada Szmydta grozi ujawnieniem danych agentów polskich służb, Biernacki zaprzeczył. - Nie, ten człowiek nie miał takiej wiedzy. Posiada informacje natury ogólnej, niemniej jednak są one bardzo istotne. Jeżeli rozpatrywane były skargi dotyczące informacji niejawnych, pracownicze, wojskowe lub związane z szefami służb, to można było zgromadzić na tej podstawie ogromną wiedzę - wyjaśnił.

Jak mówił, informacje takie mogą posłużyć obcym służbom do "rozmontowywania systemu bezpieczeństwa państwa". - Dlatego musimy sprawdzić - i to robią teraz służby - jakie potencjalne straty mogą zostać poniesione w skutek jego zdrady - powiedział Biernacki. Pytany, czy ucieczka Szmydta na Białoruś to kompromitacja polskich służb, odparł: - Dopiero po zakończeniu śledztwa będzie można ocenić, czy dało się temu zapobiec, czy nie.

Biernacki: trzeba zmienić przepisy

Szef sejmowej komisji do spraw służb specjalnych wskazał również, że jako współautor ustawy o ochronie informacji niejawnych zabiegał o to, aby weryfikacją objęci byli również sędziowie i prokuratorzy. - Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że sędziowie nie mogą zostać objęci ustawą, bo byłaby to ingerencja władzy wykonawczej we władzę sądowniczą - przypomniał.