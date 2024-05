Jednocześnie w odpowiedzi Kaczyński przypomniał o sytuacji, która miała miejsce dwa lata wcześniej. Napisał, że w 2017 roku zainterweniował w sprawie Tomasza Szmydta i jego dzieci. Wystąpił do Rzecznika Praw Dziecka "w sprawie postępowania dotyczącego ustalenia kontaktów Pana Tomasza Szmydta z małoletnimi córkami", którą to kwestię rozpatrywał wtedy sąd.

O list Kaczyńskiego był pytany w piątek w radiowej Trójce Jacek Sasin, polityk PiS. - Do mojego biura poselskiego piszą setki czy tysiące osób, a ja w ich sprawach piszę do różnych instytucji. To jest zadanie posła. Nie trzeba tych ludzi znać, ani brać odpowiedzialności za to, co robią - stwierdził.