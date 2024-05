Wszystkie służby powinny być zaangażowane w wyjaśnienie tej sprawy - mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do polskiego sędziego Tomasza Szmydta, który ubiega się o azyl na Białorusi. Zaznaczył, że "to jest sprawa bardzo poważna".

W poniedziałek polski sędzia Tomasz Szmydt poinformował na konferencji prasowej, transmitowanej przez propagandową agencję informacyjną BiełTA, że zwrócił się do białoruskich władz o azyl. Szmydt mówił, że rezygnacja ze stanowiska to wyraz "protestu przeciwko polityce prowadzonej przez władze polskie wobec Białorusi i Rosji". - W tym momencie powrót do Polski to dla mnie aresztowanie pod sfingowanym zarzutem, chociażby szpiegostwa - mówił. - Dlatego proszę prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę o ochronę - dodał.

"Wszystkie służby powinny być zaangażowane w wyjaśnienie tej sprawy"

We wtorek mówił z kolei, że "to jest sprawa dla całego państwa, to jest sprawa bardzo poważna". - Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że na Białorusi ktoś występuje o azyl, to widać, jakie miał inspiracje i czy działał w tym zakresie przez wiele lat - mówił Kosiniak-Kamysz w Katowicach, gdzie odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy i wyjazdowe posiedzenie rządu.