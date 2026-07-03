Polska Sędzia TK wybrany w czerwcu zwrócił się do prezydenta Filip Czerwiński |

Policja w Trybunale Konstytucyjnym? Żurek o planie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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W piątek 3 lipca Sławomir Patyra będzie gościem "Faktów po Faktach" TVN24 - program rozpoczyna się o godzinie 19.30.

Jak poinformował nasz gość, zwrócił się on pisemnie do prezydenta o wskazanie terminu, w którym mógłby - w jego obecności - złożyć ślubowanie sędziego TK.

Sławomir Patyra Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Sejmowa większość wybrała nowego sędziego TK

Dr hab. Sławomir Patyra to konstytucjonalista od 1994 roku związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na wydziale Prawa i Administracji. 11 czerwca został wybrany do TK na miejsce sędziego Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja upłynęła 28 czerwca.

Kandydatura Patyry została zgłoszona przez obóz rządzący - posłów KO, PSL, Lewicy i Centrum. Poparcia nie zyskał kandydat zgłoszony przez posłów PiS - prof. dr hab. Artur Kotowski.

W głosowaniu wzięło udział 424 posłów. Większość bezwzględna wyniosła 213 posłów. Za kandydaturą Patyry było 235 posłów, przeciw 184, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Spór o sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm wybiera sędziów do TK na indywidualne, 9-letnie kadencje. Wcześniej, 13 marca, na wakaty w Trybunale Sejm wybrał sześcioro sędziów. Dotychczas tylko dwoje z nich - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - złożyło ślubowania w obecności prezydenta i objęło urząd.

Pozostali - Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski - nie zostali dotychczas zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, lecz 9 kwietnia złożyli ślubowania na uroczystości w Semie. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania, bo uważa, że ślubowanie należy złożyć w obecności prezydenta.

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