Tak jest Sędzia TK Maciej Taborowski: rozważamy wniosek do ETPCz w związku z zaległymi wynagrodzeniami Filip Czerwiński |

Sędzia TK Maciej Taborowski: rozważamy wniosek do ETPCz w związku z zaległymi wynagrodzeniami Źródło wideo: TVN24

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W programie "Tak jest" w TVN24 sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Taborowski - jeden z pięciorga sędziów, od których prezydent osobiście dotychczas nie odebrał ślubowania - tłumaczył, że on i pozostała czwórka złożyli je "w innej formie".

- Naszym zdaniem to ślubowanie w takiej formie dokumentu, który został dostarczony do kancelarii prezydenta, bo tu jest ten element "wobec" instytucji prezydenta, (...) więc my stajemy na stanowisku, że to jest skutecznie złożone ślubowanie - powiedział Taborowski.

Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie następującej treści: (...) Fragment artykułu 4. ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Nowy sędzia TK przyznał, że taka forma złożenia ślubowania nie była do tej pory przedmiotem wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, jest też odmienna od tej tradycyjnej, w obecności prezydenta.

Jak mówił, nowi sędziowie TK dysponują jednak korzystną dla nich uchwałą Komitetu Nauk Prawnych PAN, a także opinią Komisji Weneckiej i Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Pół roku bez wynagrodzenia

Inną kwestią związaną z obecnym kryzysem jest to, że Trybunał Konstytucyjny nie wypłaca wynagrodzeń sędziom, którzy nie złożyli ślubowania w obecności prezydenta.

- Od 9 kwietnia [dzień złożenia ślubowania w Sejmie przez czwórkę sędziów - red.] powinno już być wypłacane, natomiast nie otrzymujemy wynagrodzenia - poinformował. Mówił, że on i pozostali sędziowie zakładali, że tak się stanie. Wynika to z tego, że zdaniem prezesa TK Bogdana Święczkowskiego nie mogą oni nawiązać stosunku służbowego.

Stosunek służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania. (...) Fragment artykułu 5. ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Taborowski powiedział, że musiał zrezygnować z pracy w kancelarii adwokackiej, ale nie z działalności akademickiej. - Ja jestem jeszcze w tej, powiedzmy, bardziej komfortowej sytuacji, że mam zatrudnienie również na uczelni, prawda? Więc tutaj ja nie jestem całkowicie pozbawiony środków do życia - wyjaśnił.

Sędzia przekazał, że to, czy TK wypłaci im zaległe wynagrodzenia, "to się jeszcze okaże". - Podejmujemy różne działania w tym celu, jednym z nich będzie prawdopodobnie złożenie również wniosku o wypłatę odszkodowania na poziomie trybunału strasburskiego, więc tutaj rozpatrujemy różne ścieżki - powiedział.

- My nie walczymy o pieniądze, bo przedmiot sprawy jest inny. Natomiast przy okazji tej sprawy, która została zainicjowana przez nas na początku roku, w której właśnie jest zabezpieczenie niewykonywane, tam są również możliwe różnego rodzaju świadczenia finansowe, które państwo będzie musiało wypłacić, jeżeli ta sytuacja będzie jeszcze trwała - wskazał sędzia.

Europejski Trybunał Praw Człowieka Źródło zdjęcia: RONALD WITTEK/PAP/EPA

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w maju postanowienie o zabezpieczeniu nakazujące zaprzestania utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego.