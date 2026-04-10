Sędzia TK: Dopytywałem o podstawy prawne. Nie otrzymałem żadnej konkretnej odpowiedzi

W czwartek sześcioro wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło w Sejmie ślubowanie. Na uroczystość, mimo zaproszenia, nie przybył prezydent RP. Karol Nawrocki w zeszłym tygodniu odebrał w Pałacu Prezydenckim ślubowanie jedynie od dwojga nowych sędziów. Tylko ich uznał prezes TK.

Jednym z czterech niedopuszczonych do pracy sędziów jest prof. Maciej Taborowski, który był gościem piątkowych "Faktów po Faktach". - Uważamy, że ślubowanie złożone 9 kwietnia w obecności notariusza i złożone do kancelarii prezydenta jest skuteczne - podkreślił. - W związku z czym nasze stanowisko jest takie, że stosunek służbowy został nawiązany i my będziemy się zachowywać w taki sposób, jakby on został nawiązany - powiedział.

Taborowski zapowiedział, że planują "przychodzić do pracy zgodnie z tym, jak wymaga tego od sędziów Trybunału Konstytucyjnego ustawa". - Jest wyłożona dla nas specjalnie lista obecności w portierni. Podpisujemy się, jak wszyscy inni pracownicy, w naszym nowym miejscu pracy i będziemy oczekiwać uzyskania statusu pełnego, jaki przysługuje sędziemu, któremu przysługuje gabinet i możliwość rozpoczęcia orzekania - mówił Taborowski.

Sędzia TK: dopytywałem o podstawy prawne

Sędzia opowiedział też o spotkaniach, jakie odbyli z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim w siedzibie TK. - Omawialiśmy różne rzeczy, natomiast pan Święczkowski powiedział, że może nas dopuścić do orzekania, jak otrzyma z kancelarii prezydenta list, z którego będzie wynikało, że złożyliśmy ślubowanie - relacjonował.

- Dopytywałem o podstawy prawne takiego listu czy takiego oczekiwania. Oprócz tego, że "tak zwyczajowo było zawsze", nie otrzymałem żadnej konkretnej odpowiedzi - zaznaczył.

Jak dodał, w piątek sędziowie skierowali to pytanie do Święczkowskiego "na piśmie". - Zwróciliśmy się do pana prezesa z wnioskiem o dopuszczenie nas do pracy i właśnie [opisaliśmy - red.] czego oczekujemy i na jakiej podstawie tego oczekujemy - powiedział prof. Taborowski.

"Wyroki Trybunału z 2015 roku mówią jednoznacznie"

W czwartek szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podważał akt ślubowania w Sejmie i twierdził, że prezydent nie odmówił wprost przyjęcia ślubowania od wspomnianej czwórki. - Ci sędziowie mogli poczekać, mogli uzbroić się w cierpliwość - przekonywał. Zapowiedział też skierowanie sprawy do TK.

Gość "Faktów po Faktach" powołał się na te same wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, sygnatury K34/15 i K35/15, do których odnosił się Bogucki. - Jednoznacznie, bez żadnych wątpliwości, wynika z tych wyroków, że sam akt ślubowania nie może być poprzedzony jakąś oceną prezydenta co do procedury wyboru - powiedział Taborowski.

- Ani podstawy prawnej nie może prezydent oceniać, ani sposobu wyboru sędziów. To jest napisane tam czarno na białym - podkreślił.

Sędzia o "dwóch listach do prezydenta"

Taborowski odniósł się również do zwłoki prezydenta w odebraniu ślubowania. Prezydencka kancelaria utrzymuje, że na Nawrockim nie ciążą żadne terminy. - Wyrok K35/15 uznał, że 30 dni to jest termin zbyt długi, niekonstytucyjny - powiedział nowy sędzia TK. Jak podkreślił, "sformułowany jednoznacznie w tych wyrokach jest obowiązek odbioru ślubowania przez prezydenta niezwłocznie".

- Czekaliśmy dwa tygodnie - zaznaczył Taborowski. - Pod koniec marca był pierwszy list do pana prezydenta z pytaniem, kiedy zamierza odebrać od nas ślubowanie. Potem, na początku kwietnia, był drugi - relacjonował.

- Oba listy pozostały bez żadnej odpowiedzi - powiedział.

