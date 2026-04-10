Sędzia TK: Dopytywałem o podstawy prawne. Nie otrzymałem żadnej konkretnej odpowiedzi

Sędziowie przed Trybunałem Konstytucyjnym
Taborowski: uważamy, że ślubowanie złożone 9 kwietnia jest skuteczne
Nasze stanowisko jest takie, że stosunek służbowy został nawiązany i my będziemy się zachowywać w taki sposób, jakby on został nawiązany - powiedział w "Faktach po Faktach" prof. Maciej Taborowski, jeden z sześciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mówił też o piśmie, z jakim sędziowie zwrócili się do prezesa TK.

W czwartek sześcioro wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło w Sejmie ślubowanie. Na uroczystość, mimo zaproszenia, nie przybył prezydent RP. Karol Nawrocki w zeszłym tygodniu odebrał w Pałacu Prezydenckim ślubowanie jedynie od dwojga nowych sędziów. Tylko ich uznał prezes TK.

Jednym z czterech niedopuszczonych do pracy sędziów jest prof. Maciej Taborowski, który był gościem piątkowych "Faktów po Faktach". - Uważamy, że ślubowanie złożone 9 kwietnia w obecności notariusza i złożone do kancelarii prezydenta jest skuteczne - podkreślił. - W związku z czym nasze stanowisko jest takie, że stosunek służbowy został nawiązany i my będziemy się zachowywać w taki sposób, jakby on został nawiązany - powiedział.

Sędziowie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wśród nich Maciej Taborowski
Taborowski zapowiedział, że planują "przychodzić do pracy zgodnie z tym, jak wymaga tego od sędziów Trybunału Konstytucyjnego ustawa". - Jest wyłożona dla nas specjalnie lista obecności w portierni. Podpisujemy się, jak wszyscy inni pracownicy, w naszym nowym miejscu pracy i będziemy oczekiwać uzyskania statusu pełnego, jaki przysługuje sędziemu, któremu przysługuje gabinet i możliwość rozpoczęcia orzekania - mówił Taborowski.

Sędzia TK: dopytywałem o podstawy prawne

Sędzia opowiedział też o spotkaniach, jakie odbyli z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim w siedzibie TK. - Omawialiśmy różne rzeczy, natomiast pan Święczkowski powiedział, że może nas dopuścić do orzekania, jak otrzyma z kancelarii prezydenta list, z którego będzie wynikało, że złożyliśmy ślubowanie - relacjonował.

- Dopytywałem o podstawy prawne takiego listu czy takiego oczekiwania. Oprócz tego, że "tak zwyczajowo było zawsze", nie otrzymałem żadnej konkretnej odpowiedzi - zaznaczył.

Jak dodał, w piątek sędziowie skierowali to pytanie do Święczkowskiego "na piśmie". - Zwróciliśmy się do pana prezesa z wnioskiem o dopuszczenie nas do pracy i właśnie [opisaliśmy - red.] czego oczekujemy i na jakiej podstawie tego oczekujemy - powiedział prof. Taborowski.

"Wyroki Trybunału z 2015 roku mówią jednoznacznie"

W czwartek szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podważał akt ślubowania w Sejmie i twierdził, że prezydent nie odmówił wprost przyjęcia ślubowania od wspomnianej czwórki. - Ci sędziowie mogli poczekać, mogli uzbroić się w cierpliwość - przekonywał. Zapowiedział też skierowanie sprawy do TK.

Gość "Faktów po Faktach" powołał się na te same wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, sygnatury K34/15 i K35/15, do których odnosił się Bogucki. - Jednoznacznie, bez żadnych wątpliwości, wynika z tych wyroków, że sam akt ślubowania nie może być poprzedzony jakąś oceną prezydenta co do procedury wyboru - powiedział Taborowski.

- Ani podstawy prawnej nie może prezydent oceniać, ani sposobu wyboru sędziów. To jest napisane tam czarno na białym - podkreślił.

Sędzia o "dwóch listach do prezydenta"

Taborowski odniósł się również do zwłoki prezydenta w odebraniu ślubowania. Prezydencka kancelaria utrzymuje, że na Nawrockim nie ciążą żadne terminy. - Wyrok K35/15 uznał, że 30 dni to jest termin zbyt długi, niekonstytucyjny - powiedział nowy sędzia TK. Jak podkreślił, "sformułowany jednoznacznie w tych wyrokach jest obowiązek odbioru ślubowania przez prezydenta niezwłocznie".

- Czekaliśmy dwa tygodnie - zaznaczył Taborowski. - Pod koniec marca był pierwszy list do pana prezydenta z pytaniem, kiedy zamierza odebrać od nas ślubowanie. Potem, na początku kwietnia, był drugi - relacjonował.

- Oba listy pozostały bez żadnej odpowiedzi - powiedział.

Mikołaj Gątkiewicz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica