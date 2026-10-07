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Trybunał Konstytucyjny "przypomina prywatną firmę" Święczkowskiego

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Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra
Patyra: Trybunał Konstytucyjny przypomina prywatną firmę Święczkowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Apel Bogdana Święczkowskiego do Sejmu w sprawie budżetu Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok "źle świadczy o wiedzy prawniczej" - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 sędzia TK Sławomir Patyra. Ocenił, że za rządów Święczkowskiego instytucja ta jest "przedziwną konstrukcją".

- Mam wrażenie nieodparte od momentu, kiedy jestem w Trybunale Konstytucyjnym, że mamy do czynienia z zupełnie przedziwną konstrukcją, jeśli chodzi o instytucje publiczne - komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra.

- Trybunał Konstytucyjny, jako konstytucyjny organ państwa, jeśli chodzi o jego funkcjonowanie wewnątrz, bardziej przypomina firmę i to firmę prywatną. W tym przypadku firmę prowadzoną przez sędziego Święczkowskiego - dodał.

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Sędzia Patyra o apelu Święczkowskiego: źle świadczy o wiedzy prawniczej

Bogdan Święczkowski skierował projekt planu finansowego TK do marszałka i wicemarszałków Sejmu z apelem o uwzględnienie środków w budżecie państwa. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że nie uwzględni prośby. Z kolei siedmioro sędziów TK, w tym Patyra, poinformowało, że zwołanie Zgromadzenia Ogólnego jest niezbędne dla prawidłowego, zgodnego z prawem przyjęcia projektu dochodów i wydatków TK.

- Najprościej byłoby stwierdzić, że ta formuła jest niezrozumiała, skoro pojawiają się takie inicjatywy, jak przekazanie projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego bez Zgromadzenia Ogólnego - analizował w TVN24 Patyra.

- Wysyłanie takiego projektu, przygotowanego autorsko przez prezesa, nawet jeżeli to ma miejsce w porozumieniu z dyrektorem finansowym czy kimkolwiek innym, tudzież apelowanie do Sejmu w tej sytuacji, jest bezskutecznie prawne - stwierdził.

Sędzia TK ocenił, że "źle to świadczy o wiedzy prawniczej tego, kto takie działania podejmuje" i zwrócił uwagę, że Sejm "nie jest adresatem takiego apelu".

Apel do Sejmu "źle świadczy o wiedzy prawniczej" Święczkowskiego
Źródło: TVN24

Patyra kontra Święczkowski. "Materiał analizowałem bardzo długo"

Sędzia Sławomir Patyra złożył do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, który miał wyznaczać składy orzekające z pominięciem ustawy, by wpływać na treść wyroków. W "Faktach po Faktach" odrzucił oskarżenia o odwet.

- Ja ten materiał analizowałem bardzo długo. Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pokazała się sugestia, że jest to z mojej strony jakieś działanie odwetowe, na wieść o tym, że w stosunku do mnie i do innych sędziów miałoby być wszczęte dochodzenie dyscyplinarne. Wszyscy sędziowie, ale też i pracownicy Trybunału, wiedzą, że taki materiał analityczny nie powstaje w ciągu doby czy dwóch - tłumaczył Patyra.

Sędzia wyjaśnił, że dokonał analizy repertoriów i tego, w jakiej kolejności alfabetycznej powinny być przydzielane sprawy. Konstytucjonalista stwierdził także, że w składach personalnych w wyznaczanych sprawach pojawiali się sędziowie, "którzy dosyć jednoznacznie, wielokrotnie artykułowali swoje poglądy polityczne albo można się tych poglądów domyślać z ich przeszłości".

Zawiadomienie w sprawie Święczkowskiego. "Materiał analizowałem bardzo długo"
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyBogdan Święczkowski
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