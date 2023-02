Sędzia Piotr Schab a wymówione mieszkanie komunalne. Wyrok sądu sprawy nie kończy

W sierpniu 2020 roku miasto stołeczne Warszawa wymówiło mieszkanie komunalne sędziemu Piotrowi Schabowi, prezesowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zdaniem magistratu zajmuje je bezprawnie. Sędzia ma dom pod miastem, ale z mieszkania nie chce zrezygnować. Poszedł więc do sądu, w którym zapadł wyrok. To jednak nie kończy sprawy. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Choć mieszkanie komunalne sędziemu Piotrowi Schabowi miasto Warszawa wymówiło w sierpniu 2020 roku, to sędzia wciąż w nim mieszka. I poszedł z miastem do sądu.

- Ten wyrok już mamy w tej chwili w ręku. To wyrok pierwszej instancji i mówi wprost: sędzia Schab nie ma tytułu prawnego do lokalu, w związku z czym ten lokal zajmuje nielegalnie - mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

Szczerba: udział prokuratora świadczy o tym, ze PiS znowu broni swoich

Poseł Szczerba sprawą zajmuje się od miesięcy. Zwraca uwagę, że choć sprawa wydaje się błaha, to dołączył do niej prokurator Prokuratury Regionalnej.

- Prokuratorzy właściwie nigdy nie wstępowali do klasycznych spraw majątkowych. Tutaj to wygląda na to, że pan prokurator wstąpił do sprawy, żeby za pieniądze państwowe pan Schab miał świadczoną pomoc prawną - komentuje sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.