"Sposób, w jaki sprawuje urząd prezydent Duda, to demonstrowanie pogardy dla konstytucji"

Z całą pewnością wielokrotnie doszło do złamania konstytucji. Myślę, że sposób, w jaki sprawuje urząd pan prezydent Duda, to jest demonstrowanie pogardy dla konstytucji przez cały okres sprawowania tego urzędu - powiedział w "Faktach po Faktach" profesor Piotr Hofmański, sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze i były sędzia Sądu Najwyższego.

- Próbują nam dzisiaj to nasze prawo do posiadania uczciwego, dobrego wymiaru sprawiedliwości, do jego naprawy, na wszystkie sposoby odebrać. Nie pozwólmy na to, żeby inni decydowali za nas. My, Polacy, mamy prawo sami decydować o sobie samych i swoich sprawach. Po to walczyliśmy o demokrację - mówił prezydent w Zwoleniu. Z kolei w Katowicach Andrzej Duda przekonywał, że część osób w Polsce nie chce naprawy polskiego sądownictwa i uznał, że jest tak dlatego, iż "jest im wygodnie, posiadają nietykalność". Mówił również o "oczyszczaniu polskiego domu". Poprosił także górników o wsparcie odnośnie reformy wymiaru sprawiedliwości.