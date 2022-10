Sędzia Piotr Gąciarek niedopuszczony do orzekania. "Nie odpuszczę ani na trochę"

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek nie został dopuszczony do orzekania - wynika z odpowiedzi, jaką otrzymał od prezes tego sądu. Przekazał, że wystąpił do sądu o przymusową egzekucję orzeczenia sądu pracy, który wcześniej dopuścił go do orzekania. "Wola polityczna Zbigniewa Ziobry ponad prawo i orzeczenia sądów. Smutne to. Ale nie odpuszczę ani na trochę" - skomentował sędzia.

"A więc wszystko jasne. Wola polityczna Zbigniewa Ziobry ponad prawo i orzeczenia sądów. Smutne to. Ale nie odpuszczę ani na trochę. Wystąpiłem do sądu o przymusową egzekucję orzeczenia sądu pracy" - napisał na Twitterze sędzia Gąciarek i zamieścił zdjęcie pisma od prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Przanowskiej-Tomaszek, w kórym informuje, że w sprawie dopuszczenia go do czynności służbowych podtrzymuje swoje pismo z 5 sierpnia. W dokumencie tym pisała o nieprzywracaniu go do obowiązków służbowych do czasu, aż sprawa jego zawieszenia zostanie rozstrzygnięta przez nową Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

"Jednocześnie zaznaczam, że na Pana wniosek sprawa w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, w której obrońcy złożyli zażalenie na uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2021 r., a która wyznaczona była na dzień 20 września 2022 r. została odroczona bez terminu" - czytamy w liście prezes do sędziego Gąciarka.

Sędzia Piotr Gąciarek TVN24

Twitter/@GaciarekPiotr

Sędzia stawił się w środę do pracy, złożył pismo

Sędzia Gąciarek w środę stawił się w warszawskim sądzie, gdzie złożył pismo z żądaniem przywrócenia go do pracy, powołując się na wydane przez sąd pracy postanowienie zabezpieczające z czerwca o dopuszczeniu go do orzekania. W poniedziałek Sąd Okręgowy Warszawa-Praga oddalił zażalenie na to postanowienie. Tym samym decyzja o dopuszczeniu sędziego do orzekania stała się prawomocna.

Sędzia Gąciarek przyszedł do pracy w sądzie. "Stoi za mną prawo" TVN24

Jeszcze przed wejściem do budynku podczas konferencji prasowej Gąciarek wyrażał nadzieję, że zostanie przywrócony do pracy. - Jeżeli sąd pracy prawomocnie orzekł o tym, że mój pracodawca ma mnie dopuścić do pracy, to jako obywatel i sędzia nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. Prezes tego sądu ma obowiązek kierować się prawem, interesem publicznym i realizować wyroki sądowe - mówił Gąciarek.

Sędzia Piotr Gąciarek przyszedł do pracy w sądzie. Czy zostanie dopuszczony do orzekania? TVN24

Sprawa sędziego Piotra Gąciarka

Gąciarek w połowie września ubiegłego roku odmówił orzekania z sędzią Stanisławem Zdunem powołanym przy udziale upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Ówczesny prezes warszawskiego sądu okręgowego Piotr Schab zarządził w związku z tym "natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych" sędziego i zawiadomił o sprawie istniejącą wówczas, nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Ta w listopadzie zdecydowała o zawieszeniu Gąciarka i obniżeniu sędziemu uposażenia o 40 procent.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz//now

Źródło: TVN24