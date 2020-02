Juszczyszyn zawieszony i z obniżonym wynagrodzeniem. Radzik: wypowiada wojnę własnemu państwu

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zdecydowała we wtorek o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40 procent. Obecny na posiedzeniu zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik mówił, że Juszczyszyn "wypowiada wojnę własnemu państwu".

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zdecydowała w grudniu ubiegłego roku o uchyleniu zarządzenia prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez sędziego Juszczyszyna. Na początku stycznia wrócił on do orzekania. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Michał Lasota zaskarżył tę uchwałę Sądu Najwyższego uznając ją za wadliwą.

Posiedzenie w tej sprawie odbyło się we wtorek. Izba Dyscyplinarna zdecydowała o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40 procent.

Radzik: sędzia Juszczyszyn wypowiada wojnę własnemu państwu

Na posiedzeniu przemawiał Przemysław Radzik, drugi z zastępców rzecznika dyscyplinarnego. Wniósł o zmianę poprzedniej decyzji izby i zawieszenie Juszczyszyna. Mówił, że w grudniu "sędzia Juszczyszyn dostał od Sądu Najwyższego pierwszej instancji ostrzeżenie, że przyjęto, że mógł wyczerpać znamiona tych deliktów, ale interes społeczny, karygodność czynu, nie uzasadnia zawieszenia go w obowiązkach".

- Co robi sędzia Juszczyszyn? Przejmuje się takim stanowiskiem sądu? Absolutnie nie. Czyni to samo, brnie w to samo, popełnia kolejne delikty, występuje jako celebryta, właściwie wypowiada wojnę własnemu państwu. Nie waham się tego powiedzieć, tak jest - powiedział Radzik.