Delegacja wycofana o 6.30, odręcznym pismem. Sędzia Juszczyszyn nie mógł zobaczyć list poparcia do nowej KRS

Sędzia Paweł Juszczyszyn przyjechał we wtorek rano do Warszawy. Chciał w Kancelarii Sejmu obejrzeć listy poparcia członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. To mu się nie udało. Jak poinformowała szefowa kancelarii Agnieszka Kaczmarska, delegacja Juszczyszyna została rano wycofana decyzją prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, członka nowej KRS, Macieja Nawackiego. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka przekazał, że w związku z taką decyzją prezesa sądu Juszczyszyn nie zobaczył żadnej z list poparcia.

W piątek prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i jednocześnie członek nowej KRS Maciej Nawacki odmówił wydania polecenia wyjazdu służbowego sędziemu Juszczyszynowi. Stwierdził, że "nie będzie płacił z publicznych pieniędzy za łamanie prawa". Jednak w poniedziałek - pod nieobecność Nawackiego, który był na urlopie - wiceprezes sądu Krzysztof Krygielski wydał zgodę na wyjazd Juszczyszyna do Warszawy.

Paweł Juszczyszyn jedzie do Sejmu TVN24

We wtorek po godzinie 5 rano sędzia wyruszył służbowym samochodem z Olsztyna. Około godziny 9, przed wejściem do Kancelarii Sejmu, rozmawiał krótko z dziennikarzami. Przekazał tylko, że trzeba czekać na informacje od rzecznika prasowego, bo on sam "nie będzie informował o czynnościach, które nie mają charakteru jawnej rozprawy".

Dopytywany o to, czy będzie mógł zapoznać się ze wszystkimi listami poparcia sędziów KRS, odparł, że "nie wie". Przed wejściem do kancelarii zebrała się grupa osób popierających działania sędziego Juszczyszyna, które skandowały: "Ujawnić listy" i "Wolne sądy".

Delegacja Juszczyszyna wycofana

Juszczyszyn opuścił Sejm po godzinie 10. - Wiadomości, które posiadam i które powziąłem na dzisiejszych oględzinach to są wiadomości podjęte poza rozprawą jawną - powiedział dziennikarzom, wychodząc z budynku. Nie chciał odpowiadać na pytania, ponownie odsyłał do rzecznika prasowego sądu.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, pytany o to, co sędzia Juszczyszyn zobaczył w kancelarii, odpowiedział, że "chyba nic".

Również po godzinie 10 szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska poinformowała, że we wtorek rano "zostało wydane zarządzenie (...) wycofujące delegację do Warszawy panu sędziemu". Pytana, czy postanowienie wydał prezes Nawacki, odpowiedziała: "tak". Dodała, że spotkała się z sędzią i z nim "przywitała".

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski przekazał w rozmowie z PAP, że zgodę na wyjazd Juszczyszyna do Warszawy o godzinie 6.30 rano anulował odręcznym pismem prezes Nawacki, który skan tego pisma wysłał do sądu. - Przed godziną 9 rano sędzia Nawacki poinformował zaś kadry w sądzie, że przerywa urlop - powiedział rzecznik. Dodał więc, że formalnie Nawacki anulował decyzję Krygielskiego, będąc na urlopie.

Szefowa Kancelarii Sejmu: Nawacki wycofał delegację sędziego Juszczyszyna TVN24

Grzegrzółka: zasadniczy temat naszego spotkania nie został zrealizowany

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka powiedział dziennikarzom po godzinie 11, że okoliczności spotkania z sędzią Juszczyszynem "znacznie zmieniły się dzisiaj rano". - Rano dotarły do kancelarii dokumenty od prezesa sądu rejonowego. Oznajmił, że po pierwsze wycofuje zgodę na przyjazd służbowy do Warszawy sędziego Pawła Juszczyszyna, czyli wycofał wcześniejszą decyzję swojego zastępcy. Po drugie podtrzymał swoją decyzję o tym, żeby pan sędzia Juszczyszyn nie przyjeżdżał do Warszawy w charakterze służbowym - przekazał.

W związku z tym - mówił Grzegrzółka - "zasadniczy temat naszego spotkania nie został zrealizowany". Pytany, czy w takim razie sędzia Juszczyszyn nie zobaczył ani jednego podpisu poparcia, Grzegrzółka odpowiedział, że "dokumenty, które trafiły rano do kancelarii Sejmu (…) to uniemożliwiły".

Grzegrzółka o wizycie Juszczyszyna w Kancelarii Sejmu 21.01 | Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka powiedział dziennikarzom po godzinie 11, że okoliczności spotkania z sędzią Juszczyszynem "znacznie zmieniły się dzisiaj rano". - Rano dotarły do kancelarii dokumenty od prezesa sądu rejonowego. Oznajmił, że po pierwsze wycofuje zgodę na przyjazd służbowy do Warszawy sędziego Pawła Juszczyszyna, czyli wycofał wcześniejszą decyzję swojego zastępcy. Po drugie podtrzymał swoją decyzję o tym, żeby pan sędzia Juszczyszyn nie przyjeżdżał do Warszawy w charakterze służbowym - przekazał.

TVN24

Anna Wypych-Knieć ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" mówiła na konferencji, że Juszczyszyn był w Sejmie "w ramach czynności procesowej". - Czynności, którą dopuścił sąd w ramach toczącego się postępowania. W mojej ocenie nie ma wpływu na tę czynność decyzja administracyjna prezesa sądu (o wycofaniu delegacji - red.) - powiedziała sędzia.

Juszczyszyn chciał obejrzeć listy poparcia członków nowej KRS

Listy do KRS, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, od kilku miesięcy powinny być jawne, ale Kancelaria Sejmu wyroku nie wykonuje. Argumentuje, że trwa w tej sprawie postępowanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który "zobowiązał Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów" popierających członków nowej, upolitycznionej KRS.

Centrum Informacyjne Sejmu - powołując się na "obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych" - poinformowało w minioną środę, że sędziemu Juszczyszynowi mogą być zaprezentowane jedynie załączniki związane z kandydaturami zgłoszonymi przez obywateli. Oznacza to, że Juszczyszyn mógłby w Kancelarii Sejmu obejrzeć wyłącznie podpisy poparcia udzielone przez obywateli jednej sędzi. Pozostali członkowie KRS zostali zgłoszeni w innym trybie - przez sędziów. Musieli zebrać po 25 podpisów poparcia.

W poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które zakazuje publikowania list poparcia członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa, nie dotyczy sądów.

Zabłudowska: gdyby listy poparcia sędziów KRS były w porządku, to nie byłyby tak strzeżone TVN24

Sędzia Juszczyszyn w listopadzie ubiegłego roku zażądał od Kancelarii Sejmu przedstawienia list poparcia kandydatów do nowej KRS. Zrobił to w ramach rozpoznawania apelacji w sprawie cywilnej. Argumentował, że chciał sprawdzić, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Kancelaria Sejmu odmówiła nadesłania list poparcia. Dlatego Juszczyszyn zdecydował, że 21 stycznia wraz z protokolantem pojedzie do Kancelarii Sejmu, by osobiście dokonać oględzin zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków nowej KRS. Rozwiązanie takie zaproponowała Kancelaria Sejmu.

Źródło: tvn24.pl, TVN24, PAP