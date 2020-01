Sędzia Juszczyszyn w Kancelarii Sejmu. Chce obejrzeć listy poparcia członków nowej KRS

Sędzia Paweł Juszczyszyn przyjechał we wtorek rano do Warszawy. Chce w Kancelarii Sejmu obejrzeć listy poparcia członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

We wtorek po godzinie 5 rano sędzia wyruszył służbowym samochodem z Olsztyna. Około godziny 9, przed wejściem do Kancelarii Sejmu, rozmawiał krótko z dziennikarzami. Przekazał tylko, że trzeba czekać na informacje od rzecznika prasowego, bo on sam "nie będzie informował o czynnościach, które nie mają charakteru jawnej rozprawy".

Dopytywany o to, czy będzie mógł zapoznać się ze wszystkimi listami poparcia sędziów KRS, odparł, że "nie wie". Przed wejściem do kancelarii zebrała się grupa osób popierających działania sędziego Juszczyszyna, które skandowały: "Ujawnić listy" i "Wolne sądy".

Juszczyszyn chce obejrzeć listy poparcia członków nowej KRS

Listy do KRS, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, od kilku miesięcy powinny być jawne, ale Kancelaria Sejmu wyroku nie wykonuje. Argumentuje, że trwa w tej sprawie postępowanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który "zobowiązał Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów" popierających członków nowej, upolitycznionej KRS.

Sędzia Juszczyszyn w listopadzie ubiegłego roku zażądał od Kancelarii Sejmu przedstawienia list poparcia kandydatów do nowej KRS. Zrobił to w ramach rozpoznawania apelacji w sprawie cywilnej. Argumentował, że chciał sprawdzić, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Kancelaria Sejmu odmówiła nadesłania list poparcia. Dlatego Juszczyszyn zdecydował, że 21 stycznia wraz z protokolantem pojedzie do Kancelarii Sejmu, by osobiście dokonać oględzin zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków nowej KRS. Rozwiązanie takie zaproponowała Kancelaria Sejmu.