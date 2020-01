Rozprawy w Izbie Cywilnej z udziałem sędziów wybranych przez nową KRS odroczone. Po uchwale Sądu Najwyższego

- Natomiast w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN uchwała ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.

Sędzia wybrana przez nową KRS odroczyła pierwszą rozprawę

"Sędzia bez togi jest nieprzydatny dla społeczeństwa"

Podkreśliła, że "wydanie orzeczenia w dniu dzisiejszym mogłoby spowodować dla stron bardzo negatywne konsekwencje, gdyż mogłoby doprowadzić do wniesienia skargi o wznowienie postępowania". - Skarga ta musiałaby być rozpoznana przez inny skład Sądu Najwyższego, co z kolei mogłoby skutkować uchyleniem naszych dzisiejszych orzeczeń. To natomiast prowadziłoby do chaosu prawnego czemu - jako sędziowie Sądu Najwyższego - jesteśmy przeciwni - zaznaczyła.

Dyrektor szkoły dla sędziów i prokuratorów

SN: odroczono rozprawy z udziałem sędziów nominowanych przez nową KRS

Odroczone rozprawy w Katowicach

Uchwała trzech izb SN

Uchwała trzech izb SN została podjęta łącznie przez ponad 60 sędziów i odczytana przez pierwszą prezes SN Małgorzatę Gersdorf. Odnosi się ona zarówno do obsady składów Sądu Najwyższego, jak i obsady składów sądów powszechnych i wojskowych. Stwierdzono w niej, że jeśli w składzie zasiada osoba powołana na sędziego SN na wniosek nowej KRS, taki skład jest nieprawidłowo obsadzony. W przypadku sądów powszechnych i wojskowych sytuacja jest podobna, jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności. Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Natomiast w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.