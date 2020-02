Jak sędzia Nawacki zdobywał poparcie? "Byłem w kilku gabinetach"

- Jeżeli chodzi o kwestię, jak wyglądało technicznie pozyskiwanie poparcia - precyzował, dopytywany przez dziennikarzy. - Tak, byłem między innymi w kilku gabinetach sędziów. Więcej. Przychodziłem, informowałem najpierw, że jest moja decyzja, żeby kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa i czy dana osoba, z którą znałem się 15, niekiedy 17, 18 lat orzekamy w tym samym sądzie, czy mnie poprze. Częstokroć było mówione, że proszę mi dać czas na zastanowienie. Następnie po dwóch-trzech godzinach wracałem do tych samych osób i podpisywały mi listę - powiedział. Zaznaczył, że miał przy sobie listę i każdy mógł się zapoznać z liczbą popierających go sędziów.

Do tej pory - mimo prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - nie ujawniono jednak nazwisk sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej KRS, czego konsekwentnie domagają się politycy opozycji i organizacje pozarządowe. Chodzi między innymi o zweryfikowanie, czy kandydaci nie popierali się nawzajem, czy między popieranymi a popierającymi nie występowały relacje służbowe lub czy wśród popierających nie było sędziów blisko związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości.

O wycofaniu poparcia głośno stało się za sprawą wybranego do nowej KRS sędziego Macieja Nawackiego. Na liście poparcia za jego kandydaturą podpisało się 28 sędziów. Jak się jednak potem okazało, co najmniej czworo sędziów wycofało swoje poparcie jeszcze przed złożeniem dokumentów.

W połowie stycznia dwie sędzie z tego grona podczas rozmowy z "Faktami TVN" po raz pierwszy publicznie powiedziały, dlaczego to zrobiły. - Przez ostatnie dwa lata myślałam o tej chwili, gdy ten podpis złożyłam i zawsze tego żałowałam - tłumaczyła sędzia Anna Pałasz. - Tu nie chodziło o Macieja [Nawackiego - przyp. red.]. To chodziło o ten organ [KRS - red.], tę ustawę, na podstawie której był wówczas tworzony - dodała sędzia Katarzyna Zabuska. Wycofanie poparcia rodzi obawę, że olsztyńskiemu sędziemu mogło w ten sposób zabraknąć wymaganych podpisów, przez co nie mógłby zostać członkiem KRS. Dopytywany o to Nawacki utrzymuje, że "nie ma czegoś takiego jak 'wycofanie poparcia' czy odwołanie raz złożonego na listach podpisu".