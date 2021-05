KRS zgadza się na awans Macieja Nawackiego

Krajowa Rada Sądownictwa zarekomendowała nominację sędziego Macieja Nawackiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, co oznacza duży awans dla obecnego prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. Ostateczną decyzję podejmie teraz prezydent.

Nawacki jest prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie z nominacji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i członkiem nowej KRS. Część prawników podważa prawidłowość powołania sędziego do tego organu. Nawacki bowiem podpisał się pod własną kandydaturą do KRS .

Sprawa sędziego Juszczyszyna

Jako prezes sądu Nawacki konsekwentnie nie dopuszcza do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna. W kwietniu tego roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zdecydował, że Juszczyszyn powinien wrócić do orzekania. Nie zgodził się na to prezes Nawacki i nie dopuścił Juszczyna do pracy. Jego zdaniem istnieje konflikt kompetencyjny między nieuznawaną przez Sąd Najwyższy Izbą Dyscyplinarną a bydgoskim sądem. Zwrócił się w tej sprawie z pytaniami do Sądu Najwyższego.