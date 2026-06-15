Polska Sędzia Łukasz Piebiak odsunięty od czynności służbowych Oprac. Filip Czerwiński |

Przymusiński: Piebiak w ogólnie nie powinien być sędzią Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP

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Waldemar Żurek będzie w poniedziałek gościem "Faktów po Faktach" w TVN24

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, decyzja ministra Waldemara Żurka została podjęta na podstawie artykułu 130 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Obowiązuje ona do czasu wydania stosownej uchwały przez sąd dyscyplinarny, jednak nie dłużej niż na okres jednego miesiąca.

Jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc. Artykuł 130 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Łukasz Piebiak Źródło zdjęcia: Rafał Guz/PAP

Jak wskazano w komunikacie, powodem podjęcia tej decyzji jest "nadzwyczajny charakter i ciężar gatunkowy czynów, o których popełnienie podejrzewany jest sędzia".

"W ocenie Ministra Sprawiedliwości, dalsze pełnienie obowiązków orzeczniczych przez Łukasza Piebiaka bezpośrednio uderza w powagę Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy oraz godzi w istotne interesy służby, co wymagało jego niezwłocznego odseparowania od postępowań sądowych i obywateli" - czytamy.

Afera hejterska i "podrobiony testament"

Jak przypomniał resort sprawiedliwości, "prokuratura prowadzi dwa niezależne, wielowątkowe postępowania", zaś "zebrany w nich materiał dowodowy rzuca poważne podejrzenia na postawę etyczną i prawną sędziego".

"Jedno dotyczy udziału w tzw. aferze hejterskiej. Drugie, usiłowania oszustwa sądowego i posłużenia się podrobionym testamentem w sprawie mieszkania należącego do miasta stołecznego Warszawy, wartego 475 tysięcy złotych" - wskazał Żurek na platformie X, odnosząc się do obu śledztw.

"Nie ma świętych krów" - wskazał Żurek.

Podjąłem decyzję o natychmiastowym odsunięciu sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany. Jego dalsza praca uderzałaby w powagę Sądu Rejonowego dla https://t.co/pZK5K5umaD. Warszawy i… — Waldemar Żurek (@w_zurek) June 15, 2026 Rozwiń

Sędzia Łukasz Piebiak z warszawskiego sądu rejonowego to były wiceminister sprawiedliwości z czasów kierowania resortem przez Zbigniewa Ziobrę. Piebiak w 2019 roku był wiązany przez media z tzw. aferą hejterską w resorcie sprawiedliwości. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji. Oświadczał jednocześnie, że "informacje dotyczące rzekomej afery hejterskiej (...) są nieprawdziwe i zmanipulowane".

W maju Łukasz Piebiak - jako jeden z 15 sędziów - został wybrany przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa. Jego kandydaturę do tej Rady wskazał klub Prawa i Sprawiedliwości.

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W 2019 roku media ujawniły tzw. aferę hejterską z udziałem między innymi sędziego Łukasza Piebiaka, informując, że od czerwca 2018 roku koordynował on akcję mającą na celu skompromitowanie sędziów sprzeciwiających się zmianom w wymiarze sprawiedliwości wdrażanym przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

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