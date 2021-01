Sędzia Mazur o dodatkowym wynagrodzeniu członków KRS: wstrzymałem wypłatę około 50 tysięcy złotych

Sędzia Leszek Mazur mówił w czwartek, że "ma wyobrażenie", czego dotyczy wniosek. Potwierdził, że udostępnił w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej protokoły z posiedzeń, z których można się było dowiedzieć między innymi, jakie wynagrodzenie otrzymywali członkowie KRS za to, że w innych dniach niż posiedzenia plenarne zwoływali komisje.

Mazur: praca komisji poza posiedzeniami plenarnymi wydała mi się niewłaściwa

W piątek w "Jeden na jeden" sędzia powiedział, że "przytoczył jako powody odwołania to, co usłyszał w toku dyskusji, jak również na podstawie uzasadnienia wniosku sformułowanego przez pana sędziego (Marka) Jaskulskiego".

- Mowa była w nim o utracie zaufania. Wiążę to rzeczywiście z kwestią, którą rada się zajmowała, czy prezydium zajmowało się w ostatnim czasie, a więc pracy komisji poza posiedzeniami plenarnymi, która wydała mi się niewłaściwa i doprowadziła do zmiany regulaminu – dodał Leszek Mazur.

Dopytywany, czy wprost interpretuje to w taki sposób, że to w związku z tym, że ujawnił "pazerność członków Krajowej Rady Sądownictwa", sędzia Mazur odparł, że "nie mówił o pazerności".

- Ja się ograniczyłem do faktów. Inne powody, które były przytaczane dotyczące braku zaufania, miały charakter marginalny i zasadniczo pozorny, natomiast te kwoty to są kwoty wypłacone. Natomiast pozostaje jeszcze do wypłacenia kwota około 50 tysięcy złotych, której wypłatę wstrzymałem, ale w świetle opinii radcy prawnego i naszego działu prawnego nie ma możliwość wstrzymania wypłaty tych dodatkowych pieniędzy, ponieważ mają one charakter wynagrodzenia – mówił.