Sędzia Koska-Janusz wygrała z ministrem Ziobrą. "Wyrok ważny też dla innych sędziów"

Kończy to etap batalii sądowej o własne dobre imię, ale też o to, o co walczą sędziowie, o dobre imię wymiaru sprawiedliwości - mówiła w rozmowie z TVN24 sędzia Justyna Koska-Janusz, która przed Sądem Najwyższym wygrała proces o naruszenie dóbr osobistych z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. - Taki wyrok jest naprawdę bardzo ważny. Pokazuje, że należy postawić granice. Granice obrażania, obrzucania sędziów obelgami - komentowała.

Sąd Najwyższy zdecydował w piątek, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro musi przeprosić warszawską sędzię Justynę Koskę-Janusz w procesie o naruszenie dóbr osobistych. SN oddalił kasację szefa resortu sprawiedliwości z marca 2020 roku.

Tym samym zakończył się wieloletni proces cywilny, który Koska-Janusz wytoczyła ministrowi sprawiedliwości - Skarbowi Państwa o naruszenie jej dóbr osobistych po publikacji oświadczenia Ministerstwa Sprawiedliwości z października 2016 roku w sprawie skrócenia jej delegacji do sądu okręgowego. Sędzia poczuła się urażona oświadczeniem resortu.

W sobotę w rozmowie z TVN24 sędzia komentowała decyzję Sądu Najwyższego. - Informacja dla mnie była mocno zaskakująca, bo nie spodziewałam się, że akurat tego dnia zapadnie wyrok - przyznała.

- Nie ukrywam, że bardzo mnie ta informacja ucieszyła. Kończy to rzeczywisty etap batalii sądowej o własne dobre imię, ale też o to, o co walczą sędziowie, o dobre imię wymiaru sprawiedliwości - oceniła. Dodała, że wyrok Sądu Najwyższego "to naprawdę była dla niej bardzo dobra, satysfakcjonująca informacja".

Sędzia Koska-Janusz: od szeregu lat spotykamy się z nieustającymi atakami

Rozmówczyni TVN24 była pytana, co to orzeczenie oznacza dla niej, ale także dla całego środowiska sędziowskiego.

- Ten wyrok jest najbardziej ważny dla mnie z tego powodu, że to moje dobre imię jako sędziego zostało naruszone. To ja zostałam obrażona przez ministra sprawiedliwości w komunikacie (…), to o mnie pisano jako o sędzi, która jest nieudolna, niepotrafiąca zajmować się najprostszymi spawami - wskazywała.

- Ale uważam, że jest to też wyrok ważny dla innych sędziów, dlatego że od szeregu lat spotykamy się z nieustającymi atakami na wymiar sprawiedliwości, personalnie na sędziów, nieustannie podważany jest autorytet wymiaru sprawiedliwości - oceniła Koska-Janusz.

Jej zdaniem "taki wyrok jest naprawdę bardzo ważny". - Pokazuje, że należy postawić granice. Granice obrażania, obrzucania sędziów obelgami, przypisywania im cech, których nie posiadają czy też działań, których nie podejmują - mówiła.

Warszawska sędzia dodała, że "nie możemy zapominać, że praktycznie od 2015-2016 roku szczególnie sędziowie jako grupa zawodowa jesteśmy poddawani nieustającym atakom z strony przedstawicieli władzy wykonawczej".

