Sędzia Igor Tuleya wraca do pracy. "Będę się domagał dopuszczenia do służby"

Sędzia Igor Tuleya po tym, jak Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że może orzekać, ma w poniedziałek stawić się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Będzie domagał się dopuszczenia do służby. - Złożę pismo kierowane do moich przełożonych - zapowiedział Tuleya w TVN24.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, który rozstrzygał zażalenie prokuratury na zawieszenie jednego z postępowań przez Igora Tuleyę, uznał w piątek, że jest on "nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania". Prokuratura stanęła na stanowisku, że sędzia jest nieuprawniony do orzekania.