Pełnomocnik Tulei złożył wniosek do sądu pracy o zabezpieczenie w sprawie powrotu do orzekania

To efekt decyzji Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który 26 lutego w uzasadnieniu postanowienia dotyczącego sprawy prowadzonej przez Igora Tuleyę stwierdził, że jest on "nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania". Prokuratura stanęła na stanowisku, że sędzia jest nieuprawniony do orzekania.