Wniosek o przymusowe doprowadzenie sędziego Tulei wpłynął do Sądu Najwyższego

Zapowiadany wcześniej wniosek o przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei do prokuratury wpłynął do Sądu Najwyższego. Prokuratura zamierza przesłuchać sędziego i postawić mu zarzuty w sprawie bezprawnego rozpowszechniania informacji z postępowania przygotowawczego.

W piątek Prokuratura Krajowa przekazała, że w związku z tym, że sędzia Igor Tuleya po raz trzeci nie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, prokuratura "wystąpi do Sądu Najwyższego o zgodę na jego przymusowe doprowadzenie".

W poniedziałek wniosek prokuratury wpłynął do Sądu Najwyższego.

Tuleya: decyzja Izby Dyscyplinarnej nie ma żadnej mocy prawnej

Tuleya mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "nawet jeżeli zostanie doprowadzony przy użyciu przymusu, to nie będzie składał wyjaśnień, bo to jest (jego) prawo jako podejrzanego". - Mam nadzieję, że pan prokurator nie wpadnie na jakieś pomysły, aby zmusić mnie do składania wyjaśnień - dodał.