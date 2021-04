"Nie mam żadnych wątpliwości, że ten werdykt został już dawno ustalony"

Jestem pewien, że decyzja będzie taka, że sędzia Adam Roch wyrazi zgodę na moje zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 sędzia Igor Tuleya, w którego sprawie drugi dzień z rzędu obraduje nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna. Jak dodał, "to są koszty walki w obronie praworządności".

W połowie marca Prokuratura Krajowa zawnioskowała do nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej SN o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei . Informowała wtedy, że w związku z tym, iż sędzia Tuleya po raz trzeci nie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wystąpił do Izby Dyscyplinarnej o zgodę na jego przymusowe doprowadzenie.

Czwartek to kolejny dzień, w którym w nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izbie Dyscyplinarnej odbywa się niejawne posiedzenie w tej sprawie.

Sędzia Igor Tuleya i wspierające go osoby czekają na decyzję nieuznawanej przez sąd Izby Dyscyplinarnej

Tuleya: to są koszty walki w obronie praworządności

Przed Sądem Najwyższym, podobnie jak wczoraj, zgromadzeni są wspierający sędziego. Obecny jest również sam Igor Tuleya, który oczekuje na decyzję nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej w jego sprawie. W "Faktach po Faktach" mówił, że "nie ma żadnych wątpliwości, że ta decyzja ani nie zapadnie dzisiaj, ani nie miała zapaść wczoraj, ani nie zapadnie jutro, bo werdykt został już dawno ustalony i z pewnością nie nastąpiło to w budynku Sądu Najwyższego".

Pytany, co wtedy zrobi, odparł: - Tak jak nie ukrywałem się ani przed tak zwaną Izbą Dyscyplinarną, ani nie ukrywałem się przed prokuratorem, tak również nie będę ukrywał się przed policjantami, (...) którzy pewnie będą mieli za zadanie zrealizować to zarządzenie prokuratora o moim zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu - mówił.

Sędzia Tuleya: werdykt został już dawno ustalony i z pewnością nie nastąpiło to w budynku Sądu Najwyższego

Jak ocenił, "to są koszty, z którymi się liczymy". - Koszty walki w obronie praworządności, obywatele taką cenę płacą od lat. Najwyższy czas, żeby sędziowie byli godni zapłacić taką cenę - stwierdził.

Sędzia Tuleya o policji pod SN: to symbol państwa, w którym żyjemy, lub w którym za moment będziemy żyli

Tuleya przyznał także, że policji pod Sądem Najwyższym "jest sporo". - Jest to pewnie jakiś symbol państwa, w którym żyjemy, albo w którym za moment będziemy żyli, jeśli nie będzie niezależnych sądów - stwierdził.

Jak dodał, "na szęście jest sporo obywateli, dużo sędziów, prawników i to jest bardzo krzepiące". - Te słowa "nie będziesz szedł sam" się sprawdzają, obywatele i sędziowie wciąż są ze mną - dodał.

Sędzia Tuleya: to symbol państwa, w którym żyjemy lub w którym za moment będziemy żyli

"Przerwanie wystąpienia obrońcy jest równoznaczne z pozbawieniem prawa do obrony"

Sędzia Tuleya odniósł się także do tego, że podczas czwartkowych obrad jego obrońcy, mecenasowi Jackowi Dubois, sędzia Adam Roch przerwał jego wystąpienie .

- Przerwanie wystąpienia obrońcy jest równoznaczne z pozbawieniem prawa do obrony. Ostatnia wiadomość jest taka, że przerwano wystąpienie nie tylko pana mecenasa Jacka Dubois, ale uniemożliwiono mu jego kontynuowanie. W tym momencie dwaj pozostali obrońcy mają swoje wystąpienia końcowe i to postępowanie rzeczywiście zmierza już do końca - mówił.