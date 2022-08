Tuleya: Nie jest potrzebna żadna izba, by szykanować sędziów. Tę rolę pełnią nominaci ministra sprawiedliwości

Sędzia Igor Tuleya miał wrócić do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Tak się jednak nie stało, chociaż 5 sierpnia decyzja o przywróceniu go do pracy została wydana przez prezes tego sądu. W poniedziałek prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie i jednocześnie rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab uchylił to zarządzenie. Przywrócenie do orzekania sędziów zawieszonych przez nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego jest jednym z warunków wypłacenia Polsce środków z unijnego Funduszu Odbudowy.