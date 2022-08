Hermeliński: sprawa Tuleyi to nękanie, wręcz mobbing

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński komentował w "Jeden na jeden" sprawę sędziego Igora Tuleyi, który nie orzeka od blisko dwóch lat. Wczoraj miało się to zmienić, jednak w sprawie nastąpił nieoczekiwany zwrot i sędzia nie został jednak dopuszczony do pracy i orzekania. - Stojąc na gruncie obecnej władzy, widzę w tym konsekwencję i tym akurat zaskoczony nie jestem - przyznał Hermeliński. Jego zdaniem działania władzy wobec Tuleyi to "nękanie, wręcz mobbing".

Gościem wtorkowego wydania "Jeden na jeden" w TVN24 był sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

Pytany był między innymi o sprawę sędziego Igora Tuleyi, który nie powrócił do orzekania w stołecznym Sądzie Okręgowym, mimo zarządzenia z 5 sierpnia, które przywracało go do pracy (jednocześnie kierowało na urlop do połowy września). Tuleya, odbierając pismo o przywróceniu go do pracy, odebrał także nowy dokument z 8 sierpnia, w którym prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie i jednocześnie rzecznik dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab uchylił tę decyzję.

We wspomnianym dokumencie uzasadniono, że decyzja o dopuszczeniu Tuleyi do pracy oraz decyzja o skierowaniu go na urlop to "czynności administracyjne niezgodne z prawomocną i wykonalną uchwałą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 18 listopada 2020 roku".

Hermeliński o sprawie Tuleyi: nie powinno się to dziać, to okropne

Do tej sprawy odniósł się we wtorek w "Jeden na jeden" Wojciech Hermeliński. - To niestety wpisuje się w dotychczasową postawę władz, które nie zamierzają ani na pół kroku ustąpić, które uważają, że to wszystko, co się działo - i Izba Dyscyplinarna, i członkowie tej Izby - że to jest wszystko zgodne z konstytucją, zasadne - ocenił były szef Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Według Hermelińskiego "nie szanuje się orzecznictwa trybunału luksemburskiego, trybunału i trybunału strasburskiego". - Więc ja nie jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony może w sensie, że nastąpiło to tak błyskawicznie i decyzja prezes Sądu Okręgowego została nagle przez prezesa Sądu Apelacyjnego zmieniona, ale jest to konsekwentne działanie władz. Stojąc na gruncie obecnej władzy, widzę w tym konsekwencję i tym akurat zaskoczony nie jestem - komentował.

- To jest nękanie, czy wręcz mobbing, nękanie sędziego, którego władze nie chcą dopuścić do orzekania. Nie powinno się to dziać. To okropne, jeśli sędzia jest poddawany tego rodzaju działaniom - powiedział gość "Jeden na jeden".

Wojciech Hermeliński w "Jeden na jeden" TVN24

Autor:akw//now

Źródło: TVN24