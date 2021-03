Tuleya: Zrobiłem to świadomie. Działania prokuratury są bezprawne

"Jeden z elementów czarnego scenariusza, którego należało się spodziewać"

"Trudno tak zwaną Izbę Dyscyplinarną uznać za niezależny sąd i trudno przyjąć, aby tam orzekali niezawiśli sędziowie"

Pytany, czy była to decyzja polityczna, odpowiedział, że myśli, że tak. - Trzeba pamiętać, czego dotyczy te postępowanie prokuratorskie. Ono wiąże się z orzeczeniem wydanym w grudniu 2017 roku, które dotyczyło tego, co się działo rok wcześniej w czasie obrad w Sali Kolumnowej, kiedy posłom opozycji uniemożliwiono udział w debacie parlamentarnej - mówił Tuleya.

- Proszę pamiętać, że procedura karna przewiduje, że takie posiedzenia mogą odbywać się jawnie. Ja przed podjęciem tej decyzji poprosiłem o stanowisko stron. Na tym posiedzeniu była pani prokurator, która prowadziła postępowanie przygotowawcze dotyczące Sali Kolumnowej. Ona nie oponowała. W trakcie tego posiedzenia nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, o czym obywatele nie wiedzieliby, ponieważ to, co się działo w Sejmie w grudniu 2016 roku, było na gorąco transmitowane - wyjaśniał.

"Obraz byłby taki, że sędziowie w Polsce, ulegają naciskom, można na nich wpływać, można ich zastraszyć"

Tuleya powiedział, że nie pójdzie do Izby Dyscyplinarnej, która ma decydować o wydaniu zgody na przymusowe doprowadzenie sędziego. - Bo nawet w takiej sytuacji nie zmienię swojej oceny, że to nie jest niezależny sąd, więc co najwyżej pojawię się, ale pod budynkiem Sądu Najwyższego - mówił.

Pytany, czy jest gotowy na to, że któregoś dnia przyjdzie policja i go wyprowadzi, Tuleya odparł: - Jeśli tak zwana Izba Dyscyplinarna podejmie taką decyzję, to prawdopodobnie tak to właśnie będzie wyglądało.