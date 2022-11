Sędzia Tuleya został dopuszczony do pracy w warszawskim sądzie okręgowym. "To było dwa lata bezprawia"

Sędzia Igor Tuleya stawił się w środę rano w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Został dopuszczony do orzekania. Dzień wcześniej Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła jego zawieszenie w obowiązkach. Warszawski sędzia Piotr Gąciarek mówił na konferencji prasowej przed gmachem sądu, że "to były dwa lata bezprawia".

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego we wtorek prawomocnie nie zgodziła się na przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tuleyi w celu przesłuchania i postawienia mu zarzutów ujawnienia informacji z postępowania. Uchyliła też decyzję byłej już, nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej SN o zawieszeniu sędziego w obowiązkach i obniżeniu jego wynagrodzenia. Oznacza to, że warszawski sędzia może wrócić do pracy.

W środę rano sędzia Tuleya stawił się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Prezes poinformowała go, że od 30 listopada zostaje "przywrócony do pracy na poprzednich warunkach".

Na zorganizowanej wcześniej przed gmachem sądu konferencji prasowej Tuleya dziękował zgromadzonym za wsparcie. - Prawnikom z oczywistych powodów, natomiast przypominam, że obywatele bronią tych niezależnych sądów od siedmiu lat. Zawsze stali przy sędziach. To jest dla nas wszystkich bardzo ważne - mówił Tuleya.

- Niszczenie praworządności ma charakter indywidualny, ale tak naprawdę ma charakter systemowy. W tym wszystkim nie chodziło o to i nie chodzi, żebym ja wrócił do służby, Piotr (Gąciarek), czy sędzia (Marek) Ferek, tylko chodzi o to, żeby wróciła praworządność - powiedział.

Dodał, że "walka się nie skończyła, ona trwa".

Sędzia Gąciarek: to bezprawie nie musiało tyle trwać

Warszawski sędzia Piotr Gąciarek mówił, że "to były dwa lata bezprawia". - Nie sędziowie, nie sąd i nie orzeczenie sądu spowodowały, że Igor Tuleya nie mógł orzekać. Dzisiaj jest wśród nas, dzisiaj wierzymy, że wreszcie będzie dopuszczony do pracy - dodał.

- Jest to radość ze smutkiem, bo to bezprawie nie musiało tyle trwać, a zło, to bezprawie nie zostało tak naprawdę nazwane po imieniu - mówił.

