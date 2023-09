Sędzia Gąciarek złożył osiem zawiadomień do prokuratury. Jedno z nich dotyczy pierwszej prezes Sądu Najwyższego

czytaj dalej

Arek Kłusowski należy do grona najciekawszych przedstawicieli polskiego rynku muzycznego. Na początku sierpnia wydał trzeci studyjny album "Zaległości w miłości". - Boli mnie mój własny perfekcjonizm. Boli mnie to, że jestem bardzo empatyczny, co odziera mnie z pewnego rodzaju pancerza, którym kiedyś się chroniłem. Boli mnie to, że często zawodzę się na ludziach - mówi muzyk w rozmowie z Tomaszem-Marcinem Wroną, tvn24.pl.