Asystent "na wyłączność" dla sędzi, żony europosła PiS. Interwencja ministerstwa w Sądzie Najwyższym

Ministerstwo sprawiedliwości interweniowało, aby sędzia Elżbieta Karska, żona europosła Prawa i Sprawiedliwości Karola Karskiego, miała w Sądzie Najwyższym asystenta na wyłączność - poinformowała "Gazeta Wyborcza". Według źródeł dziennika z sądu miała przyjść odpowiedź, że taki krok nie ma podstaw w przepisach prawa.

Dziennikarka "Gazety Wyborczej" opisała sprawę przypisania sędzi Elżbiecie Karskiej asystenta na wyłączność. Sędzia od 2022 roku pracuje w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

"Rząd PiS wielokrotnie zgłaszał Karską jako kandydatkę na sędzię Trybunału w Strasburgu. Za każdym razem lista kandydatów była jednak odrzucana. Ale za rządów PiS w 2017 r. Karska weszła m.in. do zarządu Agencji Praw Podstawowych UE - wskazał ją tam polski rząd - oraz została członkinią Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji z ramienia Polski. MSZ zgłosił Karską także na stanowisko komisarz Rady Europy ds. praw człowieka, ale jej kandydatura przepadła" - opisano.

Sędzia Sądu Okręgowego oddelegowany jako asystent w Sądzie Najwyższym

"GW" ustaliła, że Karska orzeka w Sądzie Najwyższym "ze specjalnym wspomaganiem" asystenta, którym jest Paweł Bucoń, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie. Według gazety Bucoń ubiega się o awans do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

"Jest jedynym sędzią, który zamiast orzekać we własnym sądzie, jest obecnie asystentem w SN. Decyzję o takiej delegacji sędziego podejmuje minister sprawiedliwości na wniosek pierwszego prezesa SN" - napisano.

Informator dziennika przekazał, że Karska "nie ma doświadczenia związanego z orzekaniem na jakimkolwiek szczeblu sądownictwa, nie zajmowała się zawodowo prawem cywilnym materialnym ani procesowym". Stwierdził także, że bez asystenta Karska "nie byłaby w stanie rozpoznać żadnej sprawy".

Źródło "Wyborczej" poinformowało także, że sędzia Bucoń wykonuje także zadania kierowcy.

"Sędzia SN Elżbieta Karska nie pełni funkcji uprawniającej do korzystania z samochodu służbowego. A Sąd Najwyższy nie gromadzi informacji o sposobie poruszania się pani sędzi po mieście" - odpowiedział Sąd Najwyższy na pytanie "GW" w tej sprawie. Dziennik zauważył, że nie zaprzeczono, żeby sędzia pełnił rolę kierowcy Karskiej.

Ministerstwo sprawiedliwości interweniuje, Manowska odpowiada

Z ustaleń gazety wynika, że w sprawie sędziego doszło do interwencji ze strony resortu sprawiedliwości, które - jak podaje "GW" - "zabiegało o to, aby Bucoń był na wyłączność asystentem Karskiej". "W SN panuje opinia, że Karski musiał polecieć do ministra sprawiedliwości i załatwić to pismo" - przekazał informator gazety.

Dodał on, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego "odesłała pismo ministerstwu z informacją, że nie występowała z wnioskiem w tej sprawie" i dodała, że taki krok ze strony ministra nie miał żadnego oparcia w przepisach prawa.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie odpowiedziało na pytania dziennika w tej sprawie. Karol Karski oświadczył natomiast, że "nie zna sprawy, zaprzecza insynuacji zawartej w pytaniu, a w przypadku jej upowszechniania podejmie kroki prawne".

Informację o wymianie korespondencji na linii pierwsza prezes SN a resortem sprawiedliwości potwierdził Piotr Falkowski, zastępca rzecznika Sądu Najwyższego, który napisał: "Istotnie, miała miejsce wymiana korespondencji między Pierwszym Prezesem SN a Ministerstwem Sprawiedliwości dotycząca delegacji sędziego Pawła Buconia. W piśmie z 24 lutego br. minister dokonał zmiany w treści jego delegacji w ten sposób, że skonkretyzował, iż ma ona dotyczyć pełnienia funkcji asystenta sędziego Sądu Najwyższego Elżbiety Karskiej".

"Wyborcza" zwróciła uwagę, że pismo miało zostać wysłane po pierwszych, dziennikarskich pytaniach skierowanych do Karskiej, SN i resortu sprawiedliwości.

Falkowski w piśmie skierowanym do dziennikarzy dodał, że w odpowiedzi na pismo pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska "wyjaśniła, że ministrowi nie przysługują kompetencje do określania przydziału asystentów do konkretnej Izby ani tym bardziej do współpracy z konkretnymi sędziami SN".

Potwierdził także, że sędzia Bucoń nadal pełni obowiązki asystenta sędziego Sądu Najwyższego, na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości "na czas nieokreślony" i na mocy decyzji prezesa kierującego Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest obecnie przydzielony do współpracy z sędzią Elżbietą Karską.

Sędzia skarży się do neo-KRS

"Wyborcza" opisała także, że Małgorzata Manowska przydzieliła Karskiej dodatkowe czynności w Izbie Cywilnej.

"Zgodnie z zarządzeniem pierwszej prezes oprócz spraw w macierzystej izbie sędzia miała dostawać sześć spraw najstarszych jako sprawozdawca na każdy miesiąc, czyli przez trzy miesiące 18 spraw, a także orzekać jako członek składu wieloosobowego w 9-14 spraw miesięcznie" - podano.

Według gazety decyzja miała "nie spodobać się" Karskiej, która wniosła odwołanie w tej sprawie do neo-KRS. "GW" napisała, że Karska stwierdziła, że została wyznaczona do Izby Cywilnej bez jej zgody, a przy decyzji nie uwzględniono jej specjalizacji, którą jest prawo publiczne, a cywilne w mniejszej części.

"Zarzucała, że decyzja Manowskiej naruszyła zasadę równości sędziów przez nierównomierne rozłożenie ich obowiązków, brak w ustawie o SN przepisu wskazującego na zwolnienie sędziego od bieżącego przydziału spraw w izbie macierzystej, co w konsekwencji oznacza podwójne obciążenie sędziego (sprawami z macierzystej izby i dodatkowej)" - napisała "Wyborcza".

Jak informuje gazeta, neo-KRS "stanęła po stronie Karskiej i jej odwołanie uwzględniła". "Ponadto neo-KRS zapowiedziała wniosek do Trybunału Julii Przyłębskiej w zakresie przepisów dotyczących wyznaczania przez pierwszą prezes SN sędziów do orzekania w innych izbach" - poinformowano.

Rzecznik SN zapowiedział, że Manowska odniesie się do wniosku do TK "w przewidzianym prawem trybie, gdy wniosek taki wpłynie do Trybunału".

