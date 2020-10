Sędzia nie wyłączyła się z orzekania w sprawie działaczek KOD. Sąd umorzył postępowanie dyscyplinarne

Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi umorzył w piątek postępowanie przeciwko sędzi Dorocie Lutostańskiej z Olsztyna. Według sądu zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, który wnioskował o jej ukaranie, nie był do tego uprawniony. Sędzi zarzucono, że nie wyłączyła się z rozprawy działaczek Komitetu Obrony Demokracji za ubranie posągów bab pruskich w koszulki z napisem "KonsTYtucJA, Jędrek". Wcześniej sędzia miała pozować do zdjęcia w takiej samej koszulce.

- Mieliśmy nadzieję, że sąd podejmie właśnie taką decyzję (...) Ten etap postępowania mam za sobą, a co będzie dalej, to już będzie zależało od decyzji rzecznika dyscyplinarnego - powiedziała sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Dorota Lutostańska po ogłoszeniu decyzji sądu.

Nie wyłączyła się od orzekania w sprawie działaczek KOD

Rzecznik zarzucił sędzi, że "zaniechała żądania wyłączenia od udziału w sprawie mimo istnienia okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, to jest publicznego wystąpienia w koszulce oznaczonej takim samym symbolem jak koszulki, których postępowanie przed sądem dotyczyło, a które to wystąpienie zostało utrwalone poprzez fotografie, następnie rozpowszechnione za pomocą internetu".