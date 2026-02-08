Sędzia o słowach Ziobry. "To próba zastraszania"

Gościnią sobotnich "Faktów po Faktach" w TVN24 była sędzia Beata Morawiec ze stowarzyszenia sędziów "Themis", która odniosła się do słów poszukiwanego listem gończym byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
- Jak ta władza przegra i odejdzie z hukiem, to tej pani [sędzi, która wydała decyzję o tymczasowym aresztowaniu -red.] grozi kryminał i długie lata w więzieniu, tak jak wszystkim innym, którzy w tych ustawkach sędziowskich uczestniczyli i w sposób oczywisty łamali prawo - powiedział na antenie partyjnej Telewizji Republika.
5 lutego sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. 6 lutego prokuratura opublikowała postanowienie o poszukiwaniu Ziobry listem gończym.
"To próba zastraszenia całego środowiska"
Morawiec w TVN24 określiła słowa Ziobry jako "rewanżyzm" oraz "groźbę". - Wiem, że możliwością podjęcia legalnych działań nie może być traktowane jako groźba karalna. Jednakże to już nie jest grożenie podejmowania legalnych działań, tylko próba zastraszenia całego środowiska - zauważyła.
- Jeżeli teraz nie będziecie orzekać tak, jak tego oczekujemy, to poczekajcie, wrócimy za dwa lata do władzy i wtedy wam pokażemy, w jaki sposób zapełnia się więzienia - sparafrazowała słowa byłego ministra sędzia. Dodała, że "właśnie z takim człowiekiem mieli do czynienia pracownicy wymiaru sprawiedliwości przez osiem lat". - Teraz każdy obywatel ma szansę zobaczyć na żywo, jakim człowiekiem jest pan Ziobro - stwierdziła Morawiec
"Nadzieja przed nami"
Sędzia oceniła też potencjalne doprowadzanie byłego ministra sprawiedliwości do aresztu. Na pytanie dotyczące węgierskiej zmiany w przepisach, zezwalającej na nieposzanowanie europejskiego nakazu aresztowania, odpowiedziała, że wykonanie go jest "jedynym legalnym sposobem" ujęcia ukrywającego się za granicą przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
- Nie da się tego zgodnie z obowiązującym prawem i polskim i międzynarodowym inaczej zrealizować. Natomiast nadzieja przed nami, wybory w kwietniu na Węgrzech, więc mam nadzieję, że tutaj się ten problem rozwiąże - stwierdziła. Dodała też, że Polsce pozostaje też "skarga polskiego rządu do Unii Europejskiej" z tytułu "niewykonywania zobowiązań z członkostwa w Unii Europejskiej"
Autorka/Autor: Adrian Wróbel /akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24