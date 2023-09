Sędzia z rekomendacją od biskupa została powołana do Sądu Najwyższego

W piątek na stronie prezydenckiej kancelarii opublikowano komunikat o tym, że prezydent Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym i sądzie rejonowym. Dodano, że nowo powołani sędziowie oraz asesorzy sądowi złożyli wobec prezydenta ślubowanie.

Do Sądu Najwyższego została powołana sędzia Anna Dziergawka. W 2018 roku sędzia Dziergawka została nominowana do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, do tej pory była wiceprezesem tego sądu. Jest także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.