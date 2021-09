Sędzia Adam Synakiewicz odsunięty od obowiązków przez ministra Zbigniewa Ziobrę

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odsunął od wykonywania czynności służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Adama Synakiewicza. Sędzia przekazał tę informację reporterce TVN24 Karolinie Wasilewskiej. Powodem miało być to, że sędzia uchylił wyrok niższej instancji, bo w składzie zasiadał sędzia wybrany przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

Sędzia Synakiewicz przekazał reporterce TVN24 Karolinie Wasilewskiej, że minister Zbigniew Ziobro odsunął go od wykonywania obowiązków służbowych w trybie artykułu 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

- Do sekretariatu prezesa wpłynęło dzisiaj takie pismo z wczorajszą datą. Minister poinformował, że zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędziego Synakiewicza do czasu podjęcia uchwały w jego sprawie przez sąd dyscyplinarny, jednak na okres nie dłuższy niż miesiąc - powiedział.

Powodem miało być to, że uchylił wyrok niższej instancji, bo w składzie zasiadała sędzia wskazana przez nową KRS

Sędzia Bogacz dodał, że podłożem decyzji ministra były dwa orzeczenia sędziego, z końca lipca i z sierpnia. W pierwszym sędzia zgłosił zdanie odrębne zasiadając w trzyosobowym składzie orzekającym, w drugim przypadku, gdzie orzekał jednoosobowo, uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sędzia Synakiewicz motywował swoje decyzje tym, że w sprawach tych orzekała osoba powołany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, co budziło wątpliwości co do prawidłowości powołania jej na stanowisko sędziego.