Sebastian Kościelnik wstąpił do Platformy Obywatelskiej

Wypadek limuzyny byłej premierki Beaty Szydło

W grudniu ubiegłego roku Piotr Piątek - były funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu (obecnie jednostka istnieje pod nazwą Służba Ochrony Państwa) - najpierw w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej", następnie w rozmowie z Piotrem Świerczkiem z "Czarno na białym" TVN24, powiedział, że zarówno on, jak i reszta funkcjonariuszy składali w śledztwie fałszywe zeznania . - Sygnały dźwiękowe były wyłączone przed wjazdem do Oświęcimia (…) Nie mieliśmy włączonych sygnałów dźwiękowych - mówił Piątek w rozmowie ze Świerczkiem.

Po publikacji tych wywiadów, obrońca Kościelnika wniósł do krakowskiego sądu o ponowne przesłuchanie funkcjonariusza. 18 stycznia bieżącego roku sąd przychylił się do tego wniosku. Piątek zostanie przesłuchany 26 kwietnia, kiedy zaplanowana jest najbliższa rozprawa w tej sprawie.

Sebastian Kościelnik ze wsparciem polityków Koalicji Obywatelskiej

Sam Kościelnik do słów Piątka odniósł się między innymi w "Faktach po Faktach" TVN24 17 grudnia ubiegłego roku. - Bardzo mnie to zaskoczyło. Nie sądziłem, że ktokolwiek w tej sprawie będzie w stanie powiedzieć prawdę, zwłaszcza z tych świadków, których prokuratura obrała za podstawę do postawienia zarzutu - stwierdził. Jego zdaniem "będzie to miało fundamentalne znaczenie dla całej sprawy ze względu na to, że jeden z głównych świadków w tej sprawie przyznał się, że kłamał pod przysięgą".