Burza w PiS i apel do "rozgrzanych głów". "Dajcie sobie na wstrzymanie"

Terlecki o Kalecie: gówniarzeria

Kluczowe fakty: Wewnętrzne tarcia w PiS nie są tajemnicą. Na początku stycznia sam Jarosław Kaczyński zwołał spotkanie w partii, by - jak mówiliśmy w "Podcaście politycznym " w TVN24+ - apelować o jedność i złagodzić walki.

W piątek w mediach społecznościowych między politykami PiS wybuchła burza, której przyczynkiem była sytuacja z udziałem Ryszarda Terleckiego i Sebastiana Kalety sprzed kilku dni.

Reporter TVN24 Radomir Wit zapytał w piątek w Sejmie posła PiS Ryszarda Terleckiego o jego niedawną rozmowę z Sebastianem Kaletą z tego samego ugrupowania.

Chodzi o sytuację, kiedy reporterka "Faktów" TVN i współautorka "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska zapytała we wtorek Terleckiego, czy "zabrałby pieniądze Ziobrze za to, że nie przychodzi do Sejmu". - Jak nie przychodzi, to trudno - odpowiedział Terlecki. Dopytywany, czy "powinny być ucięte uposażenie i dieta", stwierdził: - Właśnie nie wiem, jak to jest w przepisach.

Sebastian Kaleta przerwał wypowiedź Ryszarda Terleckiego Źródło: TVN24

Wówczas do rozmowy nagle wtrącił się Kaleta. - Może pan się w tej sprawie nie wypowiada - powiedział. Po chwili dodał, że on "chciałby wypowiedzieć się w tej sprawie". Kiedy Zalewska zwróciła uwagę, że prowadzi rozmowę z Terleckim, ten powiedział, że "ciekawe - może się coś dowiemy". Następnie Kaleta wyraził własne zdanie na temat Ziobry.

Terlecki o Kalecie: nie każdy jest dobrze wychowany

- Gówniarzeria - komentował w piątek Terlecki rozmowę sprzed kilku dni. Wit dopytywał Terleckiego, czy podobało mu się zachowanie Kalety. - Nie bardzo, ale co zrobić - odparł poseł PiS.

- Nie każdy jest dobrze wychowany - dodał. Na pytanie, czy Kaleta powinien przeprosić, Terlecki machnął ręką i powiedział, że "nie".

- Wybacza pan mu? - zapytał reporter TVN24. - Tak - odparł Terlecki.

Kaleta ucisza Terleckiego. "Może pan się w tej sprawie nie wypowiada" Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

Burza w PiS. "Kiedy Terlecki otwiera usta, daje paliwo drugiej stronie"

Słowa Terleckiego na temat Ziobry oraz jego konfrontacja z Kaletą wywołały burzę w szeregach PiS. Sytuację tę komentowali politycy ugrupowania w mediach społecznościowych.

Europoseł i wiceprezes PiS Patryk Jaki - któremu przypisuje się bycie częścią frakcji "maślarzy" - ocenił na X, że "za każdym razem od 10 lat, kiedy Terlecki otwiera usta, daje paliwo drugiej stronie". Dlatego odrzucają go wyborcy i słusznie" - dodał. "Prawdziwym dnem" nazwał - jak to ujął - "zwyzywanie Sebastiana Kalety za to, że bronił prześladowanych przez reżim Tuska".

Wójcik: Kaleta zachował się jak trzeba

"Napiszę krótko - poseł Sebastian Kaleta zachował się jak trzeba i jak powinien się zachować każdy poseł PiS" - napisał z kolei Michał Wójcik, zaliczany do frakcji "ziobrystów".

Parlamentarzysta, i były wiceminister sprawiedliwości z czasów gdy resortem tym kierował Zbigniew Ziobro, ocenił, iż "dosyć już tych bezczelnych ataków na Zbigniewa Ziobrę". Dodał, że były szef MS "nie otrzymuje żadnych środków jako wynagrodzenia parlamentarzysty".

Napiszę krótko - poseł @sjkaleta zachował się jak trzeba i jak powinien się zachować każdy poseł @pisorgpl Dosyć już tych bezczelnych ataków na @ZiobroPL Przy okazji ważna rzecz - @ZiobroPL nie otrzymuje żadnych środków jako wynagrodzenie parlamentarzysty, wszystko zajęła… https://t.co/k4qfaIf5MV — Michał Wójcik🇵🇱 (@mwojcik_) February 13, 2026 Rozwiń

Bocheński: cieszę się, że mamy takich odważnych posłów

Do dyskusji włączył się także europoseł i inny wiceszef partii Tobiasz Bocheński z "maślarzy".

Według niego Kaleta "stanął na wysokości zadania i postąpił w pełni zgodności z polityką PiS". "Cieszę się że mamy takich odważnych, bezkompromisowych posłów" - napisał.

Prawo i Sprawiedliwość rozliczy rządy Tuska za bezprawie i antydemokratyczne prześladowanie opozycji. Ściągają min. @ZiobroPL z politycznej zemsty. @sjkaleta stanął na wysokości zadania i postąpił w pełni zgodności z polityką @pisorgpl. Cieszę się że mamy takich odważnych,… https://t.co/oyOscDZ5nw — Tobiasz Bocheński (@TABochenski) February 13, 2026 Rozwiń

Morawiecki: dajcie sobie na wstrzymanie

Pojawiły się też głosy przeciwne. W obronie Terleckiego stanął były premier, wiceprezes partii Mateusz Morawiecki, zaliczany do frakcji "harcerzy".

"Do wszystkich rozgrzanych głów, które rzuciły się dzisiaj na Ryszarda Terleckiego: dajcie sobie na wstrzymanie, Panowie" - napisał. Zaznaczył, że były wicemarszałek Sejmu "ma za sobą ogromne doświadczenie i polityczną drogę, o jakiej wielu może pomarzyć". "Powiedział to, co często słyszę od naszych wyborców na spotkaniach" - dodał.

"Zamiast tworzyć sektę obliczoną na utwardzenie przekonanych, polecam skupić się na rozmowach z Polakami i posłuchać, co dziś ich naprawdę zajmuje oraz jakie są ich obawy. Grając na wewnętrzny konflikt, gracie w grę rozpisaną przez naszych przeciwników" - czytamy.

Do wszystkich rozgrzanych głów, które rzuciły się dzisiaj na Ryszarda Terleckiego: dajcie sobie na wstrzymanie, Panowie.



Pan Marszałek ma za sobą ogromne doświadczenie i polityczną drogę o jakiej wielu może pomarzyć.



Powiedział to, co często słyszę od naszych wyborców na… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 13, 2026 Rozwiń

Mueller o "skoordynowanym ataku"

Piotr Mueller, także z "harcerzy", napisał zaś o "skoordynowanym ataku" na Terleckiego, który jest "przeprowadzany przez niektórych wiceprezesów PiS, którzy, jak widać, nie dorośli do funkcji, która polega na łączeniu środowiska a nie jego dzieleniu".

Z przykrością obserwuję proces suwpolizacji Prawa i Sprawiedliwości.

Efekty widać - w sondażach 10 punktów procentowych mniej niż w 2023 r.



Teraz ich akcja przeciwko Ryszardowi Terleckiemu.



Co jeszcze bardziej szokujące skoordynowany atak na R. Terleckiego przeprowadzany… — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 13, 2026 Rozwiń

